Lance Strollin piilossa pysynyt koronatartunta sai F1:n kiristämään käytäntöjään: ”Maailma oppii, FIA oppii, me opimme”

Jatkossa koronatestit on tehtävä vuorokauden sisällä ensimmäisestä saapumisesta varikkoalueelle.

Formula ykkösten MM-sarja on tarkistanut koronakäytäntöjään. Sääntöuudistukseen vaikutti Racing Point -tallin kuljettajan Lance Strollin koronatartunta parin viikon takaisen Eifelin gp:n yhteydessä.

Kanadalainen Stroll jäi pois Nürburgringin radalla ajetuista harjoituksista ja aika-ajoista. Tilalla ajoi Nico Hülkenberg. Racing Pointin tallipäällikkö Otmar Szafnauer selitti Strollin poisjääntiä "ankarilla vatsavaivoilla".

Strollilla paljastui sittemmin koronatartunta testissä, joka tehtiin vasta Eifelin gp:n jälkeen. Nyt F1:n koronakäytäntöihin on kirjattu, että koronatesti on tehtävä 24 tunnin sisällä siitä, kun tallin henkilökuntaan kuuluva on ensi kerran saapunut gp-varikkoalueelle.

– Maailma oppii, FIA (Kansainvälinen autoliitto) oppii, me opimme, Racing Pointin Szafnauer kehui.