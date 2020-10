F1-talli vaihtaa molemmat kuljettajansa – ”Kirja on valmis”

Romain Grosjean ja Kevin Magnussen eivät jatka Haasin kuljettajina tämän kauden jälkeen.

F1-talli Haasin ranskalaiskuljettaja Romain Grosjean vahvistaa, että hän jättää tallin kauden 2020 päätteeksi.

Grosjean, 34, tiedotti asiasta sosiaalisen median kanavissaan torstaiaamuna.

– Viimeinen kappale on sulkeutunut ja kirja on valmis, Grosjean aloittaa tiedotteensa.

– Olen ollut osa Haasin F1-tallia alusta asti. Viiden vuoden aikana oli hyviä ja huonoja hetkeiä, keräsimme 110 pistettä 92 kilpailussa, mutta matka oli sen kaiken arvoinen. Olen oppinut paljon, kehittynyt niin ajajana kuin myös ihmisenä, hän sanoo.

Grosjean sanoo toivovansa, että on pystynyt auttamaan myös muuta tallin väkeä kehittymään. Tästä hän kertoo olevansa ylpeämpi kuin mistään kilpailullisesta saavutuksesta.

– Toivon tallille kaikkea hyvää tulevaisuudessa, hän päättää tiedotteensa.

Ennen Haas-aikaansa ranskalainen ajoi Lotuksen F1-tallissa. Suomalaiset muistavat hänet tuolta ajalta Kimi Räikkösen tallikaverina.

Myös tallin toinen kuljettaja, tanskalainen Kevin Magnussen tiedotti torstaina, ettei jatka Haasilla tämän kauden jälkeen.

Myös Magnussen vuodatti julkisuuteen vain positiivista yhdysvaltalaistallista.

– Neljä vuotta tallissa ovat olleet hienoa aikaa ja pidän tätä upeana matkana. Aivan uudessa tallissa mukana oleminen on ollut haaste, josta olen nauttinut. Työstän edelleen jatkosuunnitelmiani ja tiedotan niistä aikanaan, tanskalainen sanoo tiedotteessaan.

Haasin kausi on ollut heikko, sillä se on onnistunut keräämään yhteensä vain kolme MM-pistettä. Näistä Grosjean on napsinut kaksi ja Magnussen yhden.

Kautta on jäljellä vielä kuuden kilpailun verran. Haasin kuljettajien seuraava mahdollisuus pistetilin kartuttamiseen on ensi viikonloppuna, kun vuorossa on Portugalin GP.