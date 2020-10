Lewis Hamilton julkaisi kuvan treenatusta kropastaan – antoi myös helpon harjoitteluvinkin

Lewis Hamilton on viime vuosina panostanut fysiikkaansa.

F1-kilpailuiden ajaminen laittaa kuljettajan kropan fyysisesti kovaan testiin. G-voimien puserruksessa tarvitaan niin voimaa kuin kestävyyttäkin.

Kauden 2020 MM-sarjaa johtava kuusinkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton, 35, julkaisi maanantaina perinteisen peiliselfien ja kertoi, miten harjoittelu on kulkenut viime aikoina.

– Koronaviruksen aikana treenaaminen on ollut vaihtelevaa. Välillä on mennyt pari viikkoa ilman treeniä, ja se on tuntunut kamalalta niin henkisesti kuin fyysisestikin. Pelkästään punnerrusten ja istumaannousujen tekeminen aamulla sängystä noustessa voi tehdä paljon keholle ja mielelle, Hamilton kirjoitti.

– Olen treenauttanut itseäni viime vuosina. Se on ollut haaste, ei aina mikään mukavin, mutta pidän siitä, että minun täytyy etsiä motivaatiota. Välillä on päiviä, jolloin ei todellakaan kiinnosta, mutta se on luonnollista, Hamilton muistutti.

Treenaaminen on tuottanut todellakin tulosta. Hamilton esitteli muuttunutta kroppaansa myös talvitestien alla helmikuussa.

– Viime vuonna saavuin talvitesteihin paljon nestettä kehossani painaen 78 kiloa. Tänä vuonna painan 73 kilogrammaa. Vielä voin polttaa lisää rasvaa ja hankkia enemmän lihaksia, mutta nyt näyttää hyvältä, Hamilton ilmoitti tuolloin Twitterissä.