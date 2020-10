Valtteri Bottas ihmetteli eriarvoista rahan jakoa – F1-miljonäärille sivallettiin heti teräviä kommentteja Twitterissä

Valtteri Bottaksen mielestä palkintorahat eivät jakaudu tasapuolisesti.

Formula ykkösissä vuosien ajan miljoonia euroja ansainnut Valtteri Bottas kuuluu hyväosaisten huippu-urheilijoiden joukkoon. Suomalaiskuskin naisystävän Tiffany Cromwellin palkkiot eivät ole samalla tasolla.

Canyon-SRAM -tallin palkkalistoilla oleva australialainen on toki maantiepyöräilyn ammattilainen, mutta polkijoiden tulotaso on vaatimaton F1-kuljettajiin verrattuna. Eivätkä naispyöräilijöiden ansiot pärjää vertailussa miespolkijoiden vastaaviin. Asia on ollut esillä aikaisemminkin, ja esimerkiksi Lotta Henttala on kiinnittänyt asiaan huomiota.

Sunnuntaina myös Bottas nosti asian esille. Hän kirjoitti Twitter-viestin, jossa hän vertaili tänään poljettavan Flanderin ympäriajon palkintorahoja miesten ja naisten sarjoissa. Palkintorahat ovat keväältä 2019, mutta lienevät suuntaa antavia myös tämän vuoden kilpailuun.

Miesten kilpailun voittaja sai vuosi sitten 20 000 euroa, kun naisten kisan nopein sai tyytyä 1395 euron palkkioon. Kaikkiaan miehille jaettiin palkintorahaa 50 000 euroa, kun naisten potti oli 6360 euroa.

– Eivätkö miehet ja naiset joudu tekemään yhtä paljon töitä voittaakseen kilpailun? Bottas kysyy tviittinsä päätteeksi.

Bottaksen tviitti oli ajankohtainen, koska tämän vuoden Flanderin ympäriajo kilpaillaan tänään, koska perinteistä ”monumenttia” ei pystytty koronapandemian takia järjestämään keväällä.

Bottas kyseli tviitissään tasa-arvon perään ja suhteutti voittajien palkintorahan ajettuihin kilometreihin. Miesten voittaja sai 82 euroa kilometriä kohti, kun naisten kisan ykkönen palkitaan kymmenen euron kilometrikorvauksella.

Miesten kisan pituus on 243,3 kilometriä naisten polkiessa 135,6 kilometriä.

Bottaksen tviitti on kerännyt runsaasti kommentteja. Osa jakaa Bottaksen näkemyksen palkintorahojen eriarvoisesta jakautumisesta. Joidenkin mielestä suurin epätasa-arvo löytyy on F1-kuskien ja pyöräilijöiden välillä.

Monet muistuttivat palkintorahojen määräytyvän kilpailujen kiinnostavuuden ja tv-katsojamäärien perusteella. Jotkut suomalaiskuskin viestiä kommentoineet muistuttivat, etteivät palkat ole samat kaikille formula ykkösissäkään.