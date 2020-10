Tiffany Cromwell avautui yllättäen suhteestaan Valtteri Bottakseen – suloisia paljastuksia: ”On ollut upeaa saada hänet rinnalleni”

Tiffany Cromwell puhui suhteestaan Valtteri Bottakseen australialaisessa sanomalehdessä. F1-kuski on inspiroinut häntä oman urheilu-uransa kanssa.

Tiffany Cromwell on tuttu näky F1-varikoilla. Kuvassa Cromwell ja Valtteri Bottas elokuussa Silverstonessa.­

Kilpapyöräilijä Tiffany Cromwell, 32, ja F1-kuski Valtteri Bottas, 31, muodostavat urheilullisen pariskunnan. Kaksikko on seurustellut noin vuoden, ja heitä on totuttu näkemään tukemassa toisiaan niin pyöräilykilpailuissa kuin F1-varikoilla.

Australialainen Cromwell kertoi parin yhteisestä, kilpaurheilun täyttämästä elämästä australialaisessa Adelaiden kaupungin paikallislehdessä Sunday Mailissa.

Etelä-Australian osavaltion pääkaupunki Adelaide on Cromwellin kotikaupunki.

Cromwellin isä Mike Cromwell jakoi haastattelun Twitter-tilillään kehujen kera.

– Tämä on ehdottomasti ollut melkoinen elämänmuutos, Cromwell totesi sunnuntaina julkaistussa haastattelussa viitaten suhteeseen F1-kuskin kanssa.

Cromwell asuu nykyään Bottaksen kanssa Monacossa ja on usein puolisonsa mukana F1-kilpailuissa.

– F1 on tietysti täysin erilainen maailma, mutta on ollut upeaa saada hänet rinnalleni. Hän ymmärtää huippu-urheilun vaatimukset. On ollut erilaista ja hienoa, että olemme pystyneet yhdessä tasapainottelemaan meidän molempien lajien välillä, kilpapyöräilijä kertoi.

Hänen mukaansa tasapainottelu lajien välillä ja molemminpuolinen tuki ovat tärkeitä elementtejä kahden huippu-urheilijan suhteessa. Muuten suhde keikahtaisi helposti yksipuoliseksi, sillä huippu-urheilijalta vaaditaan myös itsekkyyttä.

Cromwellin mukaan Bottaksen F1-tiimin Mercedeksen väki on ottanut hänet aina hyvin vastaan ja toivottanut tervetulleeksi. Aika F1-varikoilla on inspiroinut häntä myös oman lajinsa kanssa. Cromwell paljasti, että hän yrittää oppia Mercedeksen työntekijöiltä muun muassa aerodynamiikasta.

Cromwell on Bottaksen siivellä päässyt myös näkemään, kuinka paljon työtä F1-kilpailun voittaminen vaatii. Cromwell kertoi olevansa iloinen siitä, että on voinut olla tukemassa ja kannustamassa Bottasta paikan päällä F1-kisoissa.

Tuki on onneksi molemminpuolista, ja Cromwell kiitteli Bottasta haastattelussa. Hän kertoi saaneensa uutta intoa pyöräilyyn Bottakselta.

– Luulen, että se on auttanut minua palauttamaan motivaatiota pyöräilyyn. Se, että minulla on joku, joka tukee minua ja uskoo minuun.

Cromwell jakoi alla olevan kuvan Instagram-tilillään syyskuussa.

Valtteri Bottas on tällä hetkellä F1:n MM-pisteissä toisena tallitoverinsa Lewis Hamiltonin jälkeen. Brittikuski on kovaa vauhtia menossa kohti seitsemättä maailmanmestaruuttaan. Ero Mercedeksen kaksikon välillä on jo 69 pistettä.

– MM-titteli on hänen (Bottaksen) haaveensa, ja Lewis on luonnollisesti tiukka vastus. Mutta ei se vielä ole ohi tämän vuoden osalta, Cromwell kommentoi Bottaksen mestaruusmahdollisuuksia.

Kuluvaa F1-kautta on jäljellä vielä kuusi osakilpailua.

Kuten F1, myös maantiepyöräily on joutunut sopeutumaan uuteen koronaviruspandemian aikaan. Cromwellille tuli kesällä pitkä kilpailutauko, kun kisoja peruuntui pandemian vuoksi. Sittemmin hän on päässyt taas kilpailemaan, ja esimerkiksi syyskuussa Cromwell kilpaili maantiepyöräilyn MM-kisoissa Italiassa.

Tänä viikonloppuna hän kilpailee Belgiassa.

Pandemia on laittanut uusiksi myös matkustussuunnitelmia. Cromwell kertoi Sunday Mailissa, että rajoitusten vuoksi hänen on vaikeaa matkustaa kotiin Australiaan. Siellä olisi tarjolla kesän viettoa perheen kanssa.

– Tällä hetkellä näyttää siltä, että saatamme viettää joulun Suomessa. Mutta toivottavasti pääsen matkustamaan kotiin ennemmin kuin myöhemmin, Cromwell mietti.