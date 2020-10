Lewis Hamilton kieriskelee yhä tunnontuskissa 8 vuotta sitten soittamastaan puhelusta – ”Toivottavasti hän on antanut anteeksi”

Lewis Hamilton kertoi Autosport-lehdelle ahdistavasta puhelinkeskustelusta.

Lewis Hamilton, 35, etenee vastustamattomasti kohti uransa seitsemättä F1-maailmanmestaruutta. Yksi ratkaiseva käänne kohti supermenestystä oli Hamiltonin siirtyminen McLarenilta Mercedes-Benzin F1-talliin kaudeksi 2013.

Hamilton on voittanut MM-titteleistään viisi Mercedeksellä. Mercedes on hallinnut viime vuodet F1-ratoja, mutta McLarenin kilpailukyky sen sijaan on ollut viime vuodet kaukana tallin huippuvuosista. Itse asiassa McLarenin ajokeilla ei ole voitettu yhtäkään F1-kilpailua Hamiltonin lähdön jälkeen.

Hamilton nousi vuonna 2007 F1-kuljettajaksi juuri McLarenin nuorten kuljettajien ohjelman kautta. Lisäksi hän voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa McLarenilla 2008.

Autosport-lehdessä Hamilton kiittelee vuolaasti McLarenia saamastaan mahdollisuudesta ja menestyksestä. Hän muistelee erityisen haikeasti hetkeä vuodelta 2012, jolloin hänen oli ilmoitettava lähdöstään. Tuolloin hän soitti McLaren-pomolleen Martin Whitmarshille.

– Se oli yksi vaikeimmista puheluistani koskaan. Toivottavasti hän on antanut minulle jo anteeksi! Luultavasti hän on antanut anteeksi, koska hän ymmärtää ja lopulta siirto oli oikea päätös, Hamilton tuumi Autosportissa.

– Näin se elämässä menee. Vain sinä itse tiedät, mikä on sinulle parasta, Hamilton järkeili.

F1-kausi jatkuu ensi viikonloppuna Portugalissa.