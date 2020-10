F1-kuskille on avautumassa yllättävä jättipotti – tuurauskeikat ovat poikimassa huippupestin

Red Bull -tallissa puntaroidaan yllätysratkaisua.

Nico Hülkenberg hyppäsi pikakomennuksella Racing Pointin toiseksi kisakuljettajaksi viikonlopun Eifelin GP:ssä.

Vatsavaivoista kärsinyttä Lance Strollia korvaamaan hälytetty saksalainen ajoi viikonlopun ensimmäiset kierroksensa aika-ajossa, jossa hän jäi viimeiseksi. Kilpailussa Hülkenberg hämmästytti ajamalla upean esityksen päätteeksi ruutulipulle kahdeksannella sijalla.

Kylmäpäiset suoritukset minimaalisella varoajalla eivät ole jääneet huomaamatta niissä talleissa, jotka eivät ole vielä lukinneet ensi kauden kuljettajaparejaan. Yksi näistä on huipputalli Red Bull, joka myönsi, että Hülkenberg on varteenotettava vaihtoehto Max Verstappenin tallikaveriksi ensi kaudeksi.

Tämän hetken kakkoskuski Alexander Albon on ollut läpi kauden kaukana tallikaverinsa vauhdista. Eifelin GP:ssä Albon törttöili pariinkin kertaan ennen kuin joutui keskeyttämään teknisen vian takia.

– Tiedämme, ketkä ovat tarjolla kuskimarkkinoilla: Hülkenberg ja Sergio Perez. Kysymys on, kuinka kaukana he olisivat Maxista. Hyvinä päivinä myös Albon pääsee lähelle. Hän on nuori, mutta ymmärrämme, että jos hän ei kestä painetta, meillä ei ole varaa seisoa yhdellä jalalla maailmanmestaruustaistossa, Marko pohti Motorsportin mukaan.

Alexander Albonilla ei ole kulkenut Red Bullilla.­

Meksikolainen Perez siirtyy tämän kauden päätteeksi sivuun Racing Pointilta, jossa hänet korvaa Ferrarin jättävä nelinkertainen maailmanmestari Sebastian Vettel.

Ilman vakituista kuljettajapaikkaa täksi kaudeksi jäänyt 33-vuotias tuurasi aiemmin kauden aikana myös Pereziä tämän toipuessa koronaviruksesta. Tuolloin Hülkenberg sijoittui Silverstonen jälkimmäisessä osakilpailussa seitsemänneksi.

Marko paljasti, että Hülkenberg oli lähellä päästä Nürburgringillä myös Red Bullin ohjaimiin.

– Keskustelimme Hülkenbergin kanssa perjantaina, koska monien muiden tavoin Albonin testitulos oli epäselvä. Soitin heti Hülkenbergille, mutta luojan kiitos Albon ei ollut loppujen lopuksi saanut tartuntaa, Marko kertoi.

Red Bullin kiinnostuksesta saksalaiskuskia kohtaan kertoo myös se, että tämän otteita seurattiin itävaltalaistallin pilttuussa tarkalla silmällä läpi viikonlopun.

– Pahinta mitä kuljettajalle voi tapahtua on joutua hyppäämään suoraan aika-ajoihin. Hän toki tunsi Racing Pointin edellisten kisojen myötä, mutta se oli todella vaikea tilanne. Kisan aikana hän paransi tahtiaan tasaisesti eikä tehnyt mitään tyhmää. Seurasimme hänen aikojensa kehittymistä, ja hän pääsi koko ajan lähemmäs Perezin kierrosaikoja. Nostan hattua, hieno suoritus, Marko kehaisi.

Red Bullin kuljettajista Max Verstappen on kuljettajien MM-sarjassa kolmannella sijalla 147 pisteellä. Albon on kerännyt pisteitä 64 ja löytyy vasta seitsemänneltä sijalta.