Mercedes vertaili kuljettajiaan suositun videopelin tyyliin – lopputulos on Valtteri Bottakselle tylyä luettavaa

Mercedes otti käyttöönsä Fifa-pelisarjasta tutut pelaajakortit.

Lewis Hamilton on pessyt tallikaverinsa Valtteri Bottaksen viime vuosien aikana kerta toisensa jälkeen.

Ei siis ihme, että Mercedeksen viestintäosasto arvioi luomissaan ”pelaajakorteissa” Hamiltonin selvästi paremmaksi kuljettajaksi kuin suomalaisässän.

Pelaajakortit ovat tuttuja esimerkiksi jalkapalloaiheisen Fifa-pelisarjan pelaajille. Korteissa pelaajien taitoja arvioidaan eri osa-alueilla asteikolla, jossa 100 on paras mahdollinen arvo.

Hamiltonin kokonaisarvoksi Mercedeksen aivoriihi arvioi luvun 91. Bottaksen vastaavaksi luvuksi tuli 86. Bottas hävisi Hamiltonille kaikilla osa-alueilla. Kuvat pelaajakorteista julkaistiin Mersun Twitter-tilillä.

Pian kuvan julkaisemisen jälkeen Mercedes kiirehti lisäämään, että arviot on tehty pilke silmäkulmassa.

Tutustutaan silti arvioihin, jotka selvästi pitävät sisällään ainakin osan totuutta.

Aika-ajot: Hamilton 96, Bottas 87. Hamilton on vienyt tälläkin kaudella aika-ajot nimiinsä lukemin 8–2, joten ero on ymmärrettävästi selkeä. Vain Mercedeksen kuljettajat ovat yltäneet tällä kaudella paalupaikalle.

Kisa: Hamilton 93, Bottas 85. Ero on jälleen selkeä – ja syystä. Hamilton on voittanut tällä kaudella kuusi osakilpailua, Bottas kaksi. Eroa MM-sarjassa on 44 pistettä. Hamilton on matkalla maailmanmestariksi.

Hyökkääminen: Hamilton 90, Bottas 84. Tälläkin osa-alueella ero on perusteltu. Bottasta on kritisoitu aggressiivisuuden puutteesta, joskin välillä suomalaisässä on väläytellyt esimerkiksi lähdöissä. Hamilton sen sijaan janoaa aina ohituksia ahnaasti.

Puolustaminen: Hamilton 89, Bottas 88. Hamiltonin arvio voisi olla parempi, sillä hän on taitava esimerkiksi hallitsemaan rengaskulumaa. Bottas ei aina onnistu puolustustyössä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kokemus: Hamilton 93, Bottas 85. 35-vuotias Hamilton on ajanut F1-sarjassa jo vuodesta 2007 alkaen ja voittanut kuusi maailmanmestaruutta. Kokemusta kovista paikoita riittää. Bottaskaan, 31, ei ole enää mikään keltanokka. Ajaa Mercedeksellä jo neljättä kauttaan. Pieni suomalaiskuskin aliarviointi kokemuspisteissä?

Sadekelin ajaminen: Hamilton 95, Bottas 85. Hamilton on mestari sateella. Williamsilla Bottasta kehuttiin sadekelin taidoistaan, mutta Mercedeksellä on jäänyt Hamiltonin jalkoihin vesikelillä. Ansaittu kymmenen pisteen ero.

Lauantaina ajetaan Eifelin GP:n aika-ajot Nürburgringin radalla.

Perjantain harjoituspäivän sotki sateinen ja sumuinen sää, eivätkä autot päässeet radalle. Kuljettajat eivät siis saaneet kerättyä arvokasta dataa harjoitussessioista.

Lauantaista ja sunnuntaista odotetaan selkeämpää, mutta sateen uhka on edelleen olemassa.