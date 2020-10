F1-pomolta tyly ilmoitus – Red Bullin on turha haaveilla Mercedeksen moottoreista

Hondan ja Red Bullin yhteistyö päättyy kauden 2021 jälkeen.

Japanilaisyhtiö Honda ravisutti F1-talleja lokakuun alussa ilmoittamalla vetäytyvänsä autourheilun kuninkuusluokasta kauden 2021 jälkeen.

Hondan päätös tarkoittaa, että Red Bull sekä AlphaTauri joutuvat etsimään itselleen uuden moottorintoimittajan.

Mikäli uusia innokkaita ei ilmoittaudu, on F1-sarjassa kauden 2022 alusta lähtien enää kolme voimanlähteiden toimittajaa eli Mercedes, Renault ja Ferrari.

Perjantaina Mercedeksen tallipäällikkö ja osaomistaja Toto Wolff vahvisti asian, jota toki osattiin odottaa: Mercedes ei aio toimittaa moottoreita Red Bullille tai AlphaTaurille. Wolffin ilmoituksesta uutisoi muun muassa BBC.

Wolffin mukaan on useita syitä, miksi Mercedes ei voi Red Bullia auttaa.

– Me toimitamme jo neljälle tiimille. Olemme melkein tilanteessa, jossa emme voi valmistaa voimanlähteitä kaikille. Ei ole enempää kapasiteettia, Wolff totesi.

Ensi kaudesta lähtien Mercedes toimittaa moottoreita oman tehdastallinsa lisäksi McLarenille, Aston Martinille sekä Williamsille.

Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto puolestaan sanoi BBC:n mukaan, että ”ei ole vielä päättänyt”, miten Ferrari reagoisi, jos Red Bull lähestyisi heitä.

Aiemmin uutisoitiin, että Red Bull on pohtinut mahdollisuutta ottaa Hondan kehittämän moottorin itselleen jatkokehitettäväksi. Lisäksi on huhuttu Red Bullin ja Volkswagenin omistaman Porschen mahdollisesta yhteistyöstä.

Vielä kauden 2021 Red Bull tekee yhteistyötä Hondan kanssa.­

Myös Toto Wolff uskoo, että Red Bull selviää ilman nykyisten moottorintoimittajien apuakin.

– Uskon, että Red Bullilla on B-suunnitelma, eikä heidän tarvitse nojautua kehenkään nykyisistä moottorintoimittajista.

Renault’n tallipäällikkö Cyril Abiteboul oli niin ikään siinä uskossa, ettei Red Bull halua ryhtyä yhteistyöhön heidän kanssaan. Renault toimitti pitkään Red Bullin voimanlähteet, kunnes yhteistyö päättyi kauden 2018 jälkeen melko riitaisissa tunnelmissa.

– En voi uskoa, että he ovat vailla suunnitelmaa. Ja luulen, että me olemme hyvin kaukana nokkimisjärjestyksessä, ennen kuin he soittavat meille, Abiteboul totesi.