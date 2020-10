Sää sotki F1-harjoitukset – lääkärihelikopteri ei saanut nousulupaa

Formula 1 -kisan harjoitusten aikataulu muuttui sään takia.

Formula ykkösten Nürburgringin kilpailun ensimmäisten harjoitusten piti käynnistyä perjantaina puolilta päivin Suomen aikaa.

Sade ja sankka sumu tekivät kuitenkin tepposet etenkin kisajärjestäjien lääkintähuollolle. Lääkärihelikopteri ei saanut nousulupaa, joten ajolupaa kuljettajillekaan ei tullut.

Adenaun kaupungissa ja sen liepeillä on satanut vettä koko aamupäivän, ja sumu on sankka etenkin sairaalan lähellä. Näkyvyys on huono myös rata-alueella.

Kilpailunjohto kokoontuu ja kertoo iltapäivän kulusta seuraavan kerran kello 13. Jos tuolloin päästäisiin ajamaan, ensimmäistä harjoitussessiota olisi jäljellä vain puoli tuntia. Toisen pitäisi alkaa kello 16.

Lisämaustetta viikonloppuun tuo F2-kuljettaja Mick Schumacherin esiintyminen Alfa Romeolla Kimi Räikkösen tallitoverina. Schumacher on seitsemänkertaisen maailmanmestarin Michael Schumacherin poika.

Mercedeksen Lewis Hamilton johtaa MM-sarjaa ennen suomalaistallitoveriaan Valtteri Bottasta.