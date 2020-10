Millainen tallikaveri Kimi Räikkönen oli? Romain Grosjean äimistelee yhtä suomalaisen saavutusta

Romain Grosjean kehuu Kimi Räikköstä.

Kimi Räikkönen se jaksaa painaa. Suomalaisässän jatko Alfa Romeolla on viimeistä sinettiä vaille, jos Autosportia on uskominen. Räikkönen itse vastasi jatkoasiaan tuttuun salamyhkäiseen tyyliinsä.

Käy Räikkösen jatkon miten hyvänsä, niin hänen F1-uransa on joka tapauksessa jo nyt ennätyksellisen pitkä. Kukaan ei ole ajanut enempää kisakilometrejä kuin ”Jäämies”.

Tämä äimistyttää myös Haasin konkarikuskia Romain Grosjeania. 34-vuotias 176 F1-kisan mies on kokenut hänkin, mutta ranskalainen on silti kaukana Räikkösen 325 kilpailusta.

– On ihan uskomatonta ajatella, että... milloin hän aloitti, vuonna 2000? 2001? No, silloin minä aloittelin kartinguraani. Ja nyt vuonna 2020 hän on yhä täällä ja nauttii kilvanajosta, Grosjean sanoi F1:n haastattelussa sarjan Twitter-tilillä.

Grosjean ajoi Räikkösen tallikaverina Lotuksella 2012–13. Pisteiden valossa nämä olivat myös ranskalaiskuskin uran parhaat F1-kaudet, vaikka hän jäikin Räikkösen perään samalla autolla. Grosjean on urallaan nähty – ja nähdään yhä satunnaisesti – jos jonkinlaisissa ulosajoissa ja yhteentörmäyksissä.

– Minulla on ollut todella kivaa Kimin kanssa. Hän ei ollut silloin lainkaan niin puhelias kuin nykyisin, mutta opin häneltä todella paljon. Näin, miten hän keskittyi viikonloppuun ja ajatteli asioita kuten kisanopeutta sekä renkaiden kulumista.

Kimi Räikkönen on aina kulkenut omia polkujaan.­

Grosjean ja Räikkönen taistelevat radalla usein, sillä Haas ja Alfa Romeo kisaavat samoista sijoista, useimmiten pistesijojen ulkopuolella.

– Kimi on loistotyyppi. Häntä vastaan on hienoa ajaa kilpaa. Aina tietää sen, että hän jättää tilaa ja meillä on ollut hyviä taisteluja tänä vuonna. Se on ollut kivaa.