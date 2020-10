Kimi Räikkösen F1-uran uutisoitiin jatkuvan – näin Jäämies itse kommentoi: ”Jos uskot uutisiin...”

Kimi Räikkönen kiisti torstaisen uutisen siitä, että hänen jatkonsa Alfa Romeolla olisi varma.

Tunnettu moottoriurheilulehti Autosport kertoi torstaina sisäpiirilähteisiinsä vedoten, että Kimi Räikkösen F1-ura olisi jatkumassa ensi vuonna. Autosportin mukaan Räikkösen, 40, jatkosopimus Alfa Romeolle julkaistaisiin tulevana kisaviikonloppuna Saksan Nürburgringillä, kenties jo perjantaina.

Räikkönen on nyt kiistänyt Autosportin tiedot hänen jatkosopimuksensa tilasta.

Autosportin lähteiden mukaan Räikkönen olisi käyttämässä option Alfa Romeolla pysymiseen. Räikkönen ei kuitenkaan median edessä myöntänyt mitään, vaan vastaus oli totutun kimimäinen.

– Jos uskot uutisiin, silloin se on totta. Minulla ei ole koskaan ollut optiota sopimuksessani, joten tuo kertokoon sen, ettei tuo ole totta, Räikkönen kommentoi.

– Luin niin paljon kaikenlaista uutisista, että lopetin niiden lukemisen. 90 prosenttia (uutisista) on kaukana totuudesta ja kymmenellä prosentilla on jotain tekemistä asian kanssa. En ole allekirjoittanut mitään, en ole päättänyt mitään viime viikolla tai kuukausi sitten tai eilen tai tänään. Katsotaan nyt.

Kuluva kausi on sujunut Räikköseltä mollivoittoisesti. Hän on kerännyt MM-sarjassa vain 2 pistettä.­

Vuonna 2001 ensimmäiset F1-kisansa ajanut Räikkönen nousee sunnuntaina Eifelin GP:ssä yhdellä GP-startilla Rubens Barrichellon edelle kaikkien aikojen tilastossa. Tilastot kertovat vaihtelevaa tietoa tarkasta starttimäärästä (322 tai 323), mutta joka tapauksessa Räikkönen nousee tilastokärkeen Nürburgringillä.

Tilastokolmosella Fernando Alonsolla on 312 GP-starttia. Alonso palaa F1-radoille ensi kaudella Renault’lla ja nousee näin uhkaamaan Räikkösen ykkössijaa tilastossa. Räikkösen mukaan tuolla ei ole kuitenkaan vaikutusta uran jatkopohdintoihin.

– Mitään ei ole päätetty (jatkosta). Kun aloitin (21-vuotiaana), ihmiset sanoivat minulta puuttuvan kokemusta, ja nyt samat ihmiset sanovat minun olevan vanha ja haluavat minusta eroon... No, meillä on ollut keskusteluja tallin kanssa eikä sillä ole mitään tekemistä Fernandon palaamisen kanssa. Päätös on lopulta minun, ja katsotaan mitä tapahtuu.

Jos Räikkösen tilanne on miehen itsensä mukaan vielä avoin, on Alfan ensi kauden toinenkin kuljettaja vielä kysymysmerkki. Räikkösen ohella Alfaa viime ja tällä kaudella ajanut Antonio Giovinazzi ja F1-legenda Michael Schumacherin poika Mick Schumacher kisaavat paikasta.

Mick Schumacher (kesk.) tutustui torstaina Nürburgringin rataan.­

Ferrarin nuorten kuljettajien akatemiaan kuuluva Schumacher ajaa perjantaina Alfa Romeolla harjoituksissa Räikkösen ajaessa toista Alfaa.

– En tunne häntä (Mickiä) kovin hyvin. Puhuimme joitakin vuosia sitten, hän on hieno jätkä, monella tapaa kopio isästään. Hienoa nähdä hänet ja hienoa, että hän saa mahdollisuuden ajaa huomenna. Toivottavasti sää on ookoo, jotta hän saa normaalia ajoa. Jos sää on yhtä karsea kuin tänään, kovin kivaa ei ajamisesta tule, Räikkönen totesi.