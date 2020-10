Sebastian Vettel tilittää harvinaisen avoimesti epäonnistumisestaan Ferrarilla – puhuu F1-tallin sisäisistä tappeluista: ”En pystynyt siihen”

Ei mennyt putkeen Ferrarilla, tunnustaa Sebastian Vettel.

Edes nelinkertainen maailmanmestari ei saanut hilattua Ferraria takaisin mestaruuskantaan. Myönnettävä se on. Tämä oli Sebastian Vettelin viesti autourheilevalle maailmalle rehellisessä tilityksessään Beyond The Grid -podcastissa Autosportin mukaan.

Vettel tuli Ferrarille kaudeksi 2015 tavoitteenaan tuoda tallille sen ensimmäinen maailmanmestaruus sitten Kimi Räikkösen täysosuman 2007. Neljä titteliä Red Bullilla ei kuitenkaan painanut enää vaakakupissa. Maranellon korskea ori ei ratsastanut korkeimmalle korokkeelle kauden päätteeksi.

Vettelin sopimusta ei enää jatkettu ensi kaudeksi. Hän siirtyy Aston Martinille, ja tilalle tulee Carlos Sainz McLarenilta.

– Olen epäonnistunut. Asetin tavoitteeksi mestaruuden Ferrarin kanssa. Epäonnistuin. En pystynyt siihen, saksalainen sanoo suoraan.

Ferrari on aina ollut toimintaympäristönä hyvin politisoitunut. Vain Michael Schumacher ja Jean Todt onnistuivat omana kulta-aikanaan kääntämään laivan suunnan ja hallinnan pois isoimmilta nokkamiehiltä ja kohti varsinaista F1-tallia ja sen tietotaitoa.

Vettel yritti samaa, mutta epäonnistui. Hänen aikansa tallissa oli pahimmillaan hyvinkin riitaisaa.

– On joitain asioita, joita minun olisi pitänyt tehdä paremmin. Olisi pitänyt nähdä asioita kauempaa, tappeluja, joita ei olisi pitänyt aloittaa. Raa’asti sanottuna epäonnistuin. Oliko siihen syynsä? Kyllä varmaan, mutta ei pidä hyväksyä selittelyä. Kaikki, mikä tapahtui, on johtanut tähän pisteeseen.

Vettel sanoi myös, että ylimääräinen riitely oli varmaankin turhaa, mutta kovapäisyys on osa hänen luonnettaan. Yhteenotoista oppii ja niiden avulla kasvaa.

Saksalaiskuljettaja ajaa ensi kaudella Lance Strollin tallikaverina Aston Martiniksi nimensä muuttavalla Racing Pointilla. Talli on osoittanut kehitystä tällä kaudella ns. ”pinkillä Mercedeksellä”, ja se on ollut usein nopeampi kuin Ferrari.

Vettel menee ensimmäistä kertaa F1-urallaan myös lajin jättiorganisaatioiden ulkopuolelle.

– Tämä vaikutti kivalta projektilta, ja päätin lopulta, että halusin siihen mukaan. Se on hyvin erilainen kuin Ferrari. Toivottavasti pystyn auttamaan tallia kaikin tavoin.