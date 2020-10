Honda sanoi vetäytyvänsä F1-sarjasta voidakseen keskittyä ekoteknologiaan – onko totuus sittenkään niin lehtivihreä?

Hondan vetäytymisen takana ovat pragmaattisen syyt, kertoo saksalainen Auto, Motor und Sport.

Honda järkytti F1-maailmaa viime viikolla, kun se tiedotti vetäytyvänsä formula 1 -sarjasta. Japanilaisyhtiö valmistaa voimanlähteet Red Bullille ja Alpha Taurille. Nämä joutuvat etsimään uuden voimalähteiden valmistajan kaudesta 2022 eteenpäin.

Honda perusteli päätöstään pääasiassa ekologisilla syillä.

– Honda kohdistaa energia- ja polttoaineteknologiansa sekä F1-aktiviteeteissaan keräämänsä tiedon tälle voimayksiköiden ja energiateknologian alueelle ja tekee aloitteita keskittyen tulevaisuudessa hiilineutraaliuteen. Tätä tarkoitusta varten Honda päätti lopettaa osallistumisensa F1-sarjaan, yhtiö kertoi nettisivuillaan.

Toimitusjohtaja Takahiro Hachigo sanoi Hondan nettisivuilla, että yhtiön välitavoitteena kohti vuotta 2050 on, että vuonna 2030 kaksi kolmasosaa yhtiön myymistä autoista olisi sähköisiä.

Epäilyjä vetäytymisen syistä on kuitenkin herättänyt mm. se, että Honda aikoo silti jatkaa ainakin IndyCar-sarjassa voimanlähteiden toimittamista, ja siellä käytetään myös turbohybridimoottoreita.

Sekä RaceFans että saksalainen Auto, Motor und Sport spekuloivat, että syy Hondan vetäytymiseen onkin aivan muu kuin halu panostaa kestävään kehitykseen. Koronapandemia iski rajusti yhtiön tulokseen. Hondan katumyynti myynti laski 10 prosenttia ja tulos rajusti sen mukana.

Totuus siis lienee, että Hondalla ei ole enää varaa osallistua F1-sarjaan, jossa tällä hetkellä sen voimanlähteellä on noin 30 hevosvoiman tehovaje Mercedekseen verrattuna, ja nouseminen saksalaisjätin rinnalle vaatisi entistä rajumpia taloudellisia panostuksia.

Tilanteeseen vaikuttaa myös F1:een pian tuleva budjettikatto, joka rajoittaa tulevia panoksia moottorikehitykseen. Mistä siis eväät Mersun ohittamiseen, sitä yhtiö on tuskin pystynyt ratkomaan.

Red Bull etsii kuumeisesti uutta moottoritoimittajaa. Mercedes ja Ferrari eivät ole sille vaihtoehtoja. Suhteet Renaultiin ovat pahasti rikki kauden 2018 välirikon jälkeen.

Renault on sanonut olevansa valmis – ja sarjan sääntöjen mukaan sen on oltavakin valmis, halusi se tai ei – toimittamaan moottorit Red Bullille ja Alpha Taurille, koska Mercedeksellä on jo neljä tallia toimitettavanaan ja Ferrarilla kolme. Renaultilla on vain yksi.

Toinen mahdollisuus on, että Red Bull ottaa itselleen jatkokehitettäväksi Hondan kauden 2021 moottorit. Tallin neuvonantaja Helmut Marko sanoi viikonloppuna, että kaikki vaihtoehdot ovat juuri nyt mahdollisia.