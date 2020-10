Hondan kohupäätös jätti Red Bullin pahaan pulaan – tallipomo tyrmää rajuimmat huhut

F1-talli Red Bullin tilanne on herättänyt kiivasta keskustelua.

Moottorivalmistaja Honda shokeerasi formulamaailmaa perjantaina, kun se ilmoitti lopettavansa moottoreiden toimittamisen F1-sarjaan ensi kauden jälkeen.

Päätös jättää Red Bullin ja sen sisartallin Alpha Taurin ikävään rakoon: potentiaalisia tai ylipäätään mahdollisuuksien rajoissa olevia moottoritoimittajia on hyvin vähän.

Kilpa-autoilija ja F1-asiantuntija Tom Coronel vertasi Hondan ja Red Bullin dramaattisesti päättyvää tarua murheellisen lopun saavaan rakkaustarinaan.

– Red Bullin kannalta, he eivät vielä olleet naimisissa – se oli jonkinlainen kihlaus, ja he olisivat halunneet avioitua. Alttarille päästyä Honda sitten totesi ”ei, emme ole menossa naimisiin”. Näin Red Bullilla asia koetaan, Coronel muotoili Motorsportin haastattelussa.

Viisi vuotta sitten edelliseltä sapattivapaaltaan moottoritoimittajaksi palanneen Hondan vetäytyminen kasaa tummia pilviä sarjan tulevaisuuden ylle.

Mercedeksen ylivoima on latistanut viime vuonna kovinta latausta kuninkuusluokasta, ja oletettavaa on, etteivät uudet käänteet ainakaan tasoita tallien voimasuhteita.

– Rajuinta tässä on se, että Max Verstappen lähestyy jatkuvasti Mercedestä. Red Bull-Honda on ainoa kombinaatio, joka on Mercedeksen kanssa samassa sarjassa. Ja sitten he lopettavat... Oli miten oli, tämä sattuu moottoriurheilua rakastavaan sydämeeni, Coronel vuodatti.

Max Verstappen juhlimassa Iso-Britannian GP:n voittoaan tallipomo Christian Hornerin kanssa elokuussa.­

Jos Red Bull ei ala itse valmistaa moottoreita tai saa kumppanikseen uutta valmistajaa, on 2022 sarjassa mukana enää kolme moottorivalmistajaa, Mercedes, Ferrari ja Renault.

Kaksi ensin mainittua ovat jo kohteliaasti kieltäytyneet toimittamasta voimanlähteitä Red Bullille, koska heidän tehdastallinsa kilpailevat maailmanmestaruudesta itävaltalaistallin kanssa.

Jäljelle jää Renault, jonka moottoreilla Red Bull kisasi vuosina 2007–2015.

– Voin vahvistaa, ettemme ole missään nimessä keskustelleet asiasta tässä vaiheessa, Renault’n tallipäällikkö Cyril Abiteboul kertoi Autosportille.

Abiteboul ei tyrmännyt, etteivätkö Red Bullin ja Renault’n tiet voisi kohdata tulevaisuudessa. Hän tosin epäili, että itävaltalaistallin johto on jo ehtinyt valmistella suunnitelmiaan – eikä Renault välttämättä ole heille ensisijainen vaihtoehto voimanlähteiden valmistajaksi.

Red Bullin urheilujohtaja Helmut Marko katkaisi siivet villeimmiltä huhuilta, joiden mukaan Red Bullin ja Alpha Taurin osallistuminen koko sarjaan olisi vaakalaudalla ensi kauden jälkeen.

– Pysymme mukana tässä lajissa jatkossakin, josta todisteena olkoon se, että kummatkin tiimit ovat allekirjoittaneet uuden Concorde-sopimuksen, hän vakuutti Motorsportin haastattelussa.

Marko totesi myös ymmärtävänsä syyt Hondan lopettamiselle ja hänen mukaansa teiden eroamiseen ei liity erityistä dramatiikkaa tai pahaa verta.

– Jatkamme tämän ja ensi kauden ajan Hondan kanssa jahtiamme mahdollisimman monesta voitosta ja hyvistä sijoituksista. Sen lisäksi arvioimme tiimimme kanssa, mikä on kaikkein kilpailullisin vaihtoehto kaudesta 2022 eteenpäin.

Japanilaisen Hondan päätöksen taustalla oli yhtiön tavoite tehdä liiketoiminnastaan hiilineutraalia vuoteen 2050 mennessä.