Mercedeksen F1-pomo pitää Lewis Hamiltonin lähtöä tallistaan mahdollisena: ”Olen nähnyt hullumpaakin”

Toto Wolff uskoo Mercedeksen pääsevän uuteen sopimukseen Lewis Hamiltonin kanssa, mutta ei anna täystyrmäystä muille vaihtoehdoille.

F1-talli Mercedeksen ja tähtikuljettaja Lewis Hamiltonin välinen jatkosopimus, tai pikemminkin sen puuttuminen, puhuttaa viikosta toiseen formulamaailmassa. Sopimuksen synnyn pitkittyminen on omiaan kiihdyttämään erilaisia huhuja ja puheita.

Saksalaistallin pomo Toto Wolff ei täysin tyrmää ajatusta, että Hamilton voisi ajaa tulevalla kaudella myös jossain toisessa tallissa.

– Koskaan ei pidä sanoa ei koskaan! Olen nähnyt elämäni aikana hullumpiakin asioita. En kuitenkaan näe, miksi Lewis haluaisi lähteä Mercedekseltä. Hänellä on vahva henkilökohtainen side Mercedeksen brändin ja tiimin kanssa, Wolff sanoi saksalaiselle autourheilusivustolle Motorsport-totalille.

Vastaus viittasi sivuston aiempaan artikkeliin, jossa entinen tallipomo Eddie Jordan sanoi, että haluaisi nähdä Hamiltonin Red Bullilla kisaamassa Max Verstappenin kanssa samanlaisella kalustolla.

Wolffin reaktio Jordanin ehdotukseen oli maltillisempi kuin Red Bullin päällikön Christian Hornerin, joka sivuston mukaan kertoi ihmetelleensä, mitä moisia ehdottava Jordan on juonut.

Sopimustilanne aiheuttaa päänvaivaa Lewis Hamiltonille.­

Artikkelin mukaan Hamiltonin jatkosopimusta aletaan puuhata tosissaan vasta sen jälkeen, kun britin seitsemäs maailmanmestaruus on varmistunut. Ensimmäinen mahdollisuus mestaruuden matemaattiseen varmistumiseen on aikaisintaan Italiassa Imolan radalla ajettavassa osakilpailussa loka-marraskuun vaihteessa.

Vaikka Wolff ei täysin tyrmää muun tuloksen mahdollisuutta, hän uskoo vakaasti jatkopaperin syntyyn.

– Me valmistamme tällä hetkellä parhaat autot. Luotamme toinen toisiimme. Meillä on yhä menestyksekkäitä aikoja edessämme. Mielestäni Lewiksen lähtö ei olisi kilpailullisesti ymmärrettävä ratkaisu. Mutta kuten sanoin: kaikki on mahdollista, itävaltalainen sanoo.

Hamilton on vakaasti matkalla kohti yhteensä seitsemättä ja neljättä peräkkäistä F1-mestaruuttaan. Hän johtaa sarjaa 44 pisteen erolla tallikaveriinsa Valtteri Bottakseen.

Seuraava GP ajetaan ensi viikon viikonloppuna Saksan Nürburgringillä. Radalla ajettiin F1-osakilpailu edellisen kerran vuonna 2013.