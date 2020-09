Tämäkin vielä! Ferrarin salaisuudet paljastuivat Sebastian Vettelin ulosajossa romuttamasta autosta

Ferrarin uudistuksia päästiin analysoimaan Sebastian Vettelin hajottamasta autosta.

Venäjän GP oli Ferrarille melkein menestys ottaen huomioon tallin tämän kauden vireen. Charles Leclerc ajoi kuudenneksi, ja Sebastian Vettelkin pääsi maaliin. Saksalainen oli tosin vasta sijalla 13.

Ferrari toi Sotshiin pieniä päivityksiä autoonsa, ja se ainakin osin selittää Leclercin verrattain pirteän menon.

Pisimmälle päivitysosien tulkinnassa meni Motorsport-sivusto, joka tutustui kuviin Vettelin auton romuttuneesta keulasta. Nelinkertainen maailmanmestari lipsautti ulos radalta aika-ajoissa.

Tavallinen katsojakin huomaa erot esimerkiksi Ferrarin auton keulan ja sarjaa ylivoimaisesti hallitsevan Mercedeksen välillä. Motorsportin mukaan Ferrarin uusimmat ja viime kauden lopun uudistukset ovat vieneet autoa lähemmäksi Mercedestä ajokin keulan ilmavirtausten hallinnassa.

Venäjälle tuotujen uudistusten tavoitteena oli muuttaa ilman virtausta auton alla keulan kohdalla.

– Ilman onnettomuutta ei tietoa joistain näistä muutoksista olisi ollut mahdollista saada. Onnettomuuden aiheuttamat vahingot tekivät auton näiden osien tutkimisen helpommaksi, lehti kirjoittaa.

Lisäksi Motorsport havainnoi, että Ferrari-auton keulan sivuosassa on muutoksia vanhaan verrattuna. Siinä on on vaikutteita Haas-tallin suunnitelmista. Takasiivessä on ”joitain DNA-nauhoja Mercedeksestä”.

– Ferrari on havainnut joitain ongelmakohtia SF1000-autossa ja tehnyt muutoksia antaakseen lyhytaikaista apua sillä aikaa kun isompaa päivitystä odotetaan.