Mick ja Michael Schumacherista löytyi suloinen yhteiskuva – ”Unelmaa jahtaamassa kuten isä”

Mick Schumacher saa näytönpaikan F1-auton ratissa.

Mick Schumacher on edennyt urallaan jo F1:n kynnykselle. Isä Michael Schumacherin meriitit kyseisessä sarjassa tunnetaan.­

Toisen polven formulakuski Mick Schumacher pääsee näyttämään kyntensä autourheilun kuninkuusluokassa. Schumacher, 21, debytoi F1-kuskina GP-viikonlopun virallisella ajojaksolla ensi viikolla Eifelin osakilpailussa Saksassa.

F2-sarjaa johtava saksalainen ajaa Nürburgringillä Alfa Romeon autolla viikonlopun ensimmäisissä harjoituksissa. Hän tuuraa harjoitussessiossa Antonio Giovinazzia.

– Osallistun ensimmäistä kertaa F1-viikonloppuun Nürburgringillä ensi viikolla. Olen superiloinen enkä malta odottaa ajamista kotiyleisöni edessä. Suuri kiitos Ferrarin kuljettaja-akatemialle ja Alfa Romeolle tästä tilaisuudesta, Schumacher iloitsi sosiaalisessa mediassa.

Mick Schumacher on tunnetusti seitsemänkertaisen maailmanmestarin, F1-legenda Michael Schumacherin poika.

F1:n virallinen Instagram-tili juhlistikin nuoremman Schumacherin F1-debyyttiä kaivamalla arkistoistaan suloisen yhteiskuvan isästä ja pojasta vuosien takaa.

– Unelmaa jahtaamassa kuten isä vuosia sitten, kuvan yhteydessä kirjoitettiin.

Michael Schumacher ei ole ollut pitkään aikaan julkisuudessa jouduttuaan vakavaan lasketteluonnettomuuteen seitsemän vuotta sitten. Hänen tilansa on tarkoin varjeltu salaisuus.

Michael Schumacher debytoi F1-kisakuskina 22-vuotiaana vuonna 1991. Hän sai tilaisuutensa Jordanilla hieman varkain: saksalainen tuurasi tallin kuskia Bertrand Gachot’a, joka oli pidätetty suihkutettuaan kyynelkaasua taksikuskin päälle.

Schumacherin suoritus Belgian GP:ssä vakuutti, ja hän sai sen johdosta loppukauden mittaisen sopimuksen Benettonilta. Seuraavalla kaudella hän otti ensimmäisen voittonsa, ja lopulta tuloksena oli F1-ura, joka hakee vertaistaan.

Mick Schumacher on seurannut isänsä jalanjäljissä formulamaailmaan, ja on nyt edennyt jo F1-luokan kynnykselle. Huippulupaavana pidettyä Schumacheria on huhuissa soviteltu jo ensi kaudeksi milloin Alfa Romeon, milloin Haasin kisakuskin paikalle.

Saksan GP:n harjoitukset ovatkin hänelle oiva näytönpaikka F1-auton hallinnasta.

Mick Schumacher on tehnyt hyvää työtä F2-luokassa. Nähdäänkö hänet ensi kaudella jo kuninkuusluokassa?­

Alfa Romeon lisäksi toisenkin Ferrarin asiakastallin F1-auton puikkoihin hyppää Eifelin GP:n harjoituksissa Ferrarin kuljettaja-akatemian nuori lupaus. Haasin auton ohjaimissa nähdään F2-luokan kakkospaikkaa tällä hetkellä pitävä Callum Ilott, 21.