Lewis Hamilton on yhä ilman jatkosopimusta Mercedekselle – tallipomo vihjailee: ”Totta kai kaipaisimme parasta kuljettajaa”

Sekä tallipäällikkö Toto Wolff että Lewis Hamilton ovat yhä ilman jatkosopimusta Mercedekselle.

Toto Wolff on työskennellyt Mercedeksellä vuodesta 2013 lähtien.­

Mercedes-talli on hallinnut F1-sarjaa vuodesta 2014 lähtien. Tällä kaudella tallipäällikkö Toto Wolffin johtama talli nappaa hyvin todennäköisesti seitsemännet peräkkäiset valmistajien ja kuljettajien maailmanmestaruudet.

Huolimatta uskomattomasta menestysputkesta itävaltalaisen Wolffin, 48, siirtymisellä sivuun on spekuloitu kauden 2019 lopusta lähtien. Viime viikonloppuna Sotshin osakilpailun yhteydessä Wolff pohti tulevaisuuttaan Sky Sportsin haastattelussa.

Wolffin sopimus Mercedeksellä päättyy tähän kauteen, eikä jatkosopimusta ole vielä tehty. Wolff on työskennellyt Mercedeksellä vuodesta 2013 lähtien, jolloin hänestä tuli myös tallin osaomistaja 30 prosentin osuudella.

Wolff kertoi Sky Sportsille pelkäävänsä hetkeä, jolloin hän muuttuu ”erittäin hyvästä tallipäälliköstä hyväksi tallipäälliköksi”.

– En sano, että se hetki olisi tullut jo, mutta meidän tallissamme katsomme aina eteenpäin. Katsomme kokeneita johtajia ja potentiaalisia johtajia, jotka ovat nousemassa. Emme halua luoda pullonkaulaa, jotta uudet lahjakkuudet eivät pääse kukoistamaan, Wolff kuvaili.

Lewis Hamilton, 35, on voittanut Wolffin alaisuudessa kuudesta mestaruudestaan viisi. Brittikuljettajan sopimus päättyy myös tähän kauteen.

Vaikka Hamilton on toivonut Wolffin jatkoa, Mercedes-pomo ei usko, että menestyskaksikon osapuolet ovat riippuvaisia toisistaan.

– Meillä on erittäin vahva side, joka on kasvanut vuosien mittaan. Meillä on ollut vaikeita aikoja ja eriäviä mielipiteitä, mutta olemme aina jotenkin päässeet yli vaikeuksista, yhdessä ja vahvempina, Wolff maalaili Sky Sportsille.

Toto Wolff oli pukeutunut tyylikkäästi Saksan osakilpailun yhteydessä kesällä 2019. Kuvassa myös Mercedeksen nykykuskit Valtteri Bottas (oik.) ja Lewis Hamilton.­

Hamilton on yhden osakilpailuvoiton päässä Michael Schumacherin 91 voitosta ja yhden mestaruuden päässä ”Schumin” seitsemästä tittelistä.

– Totta kai kaipaisimme parasta kuljettajaa. Toisaalta, jos jompikumpi meistä päättää lähteä, talli jatkaa samalla tasolla, ei tuumaakaan vähempää, Wolff uskoi.

Wolffia kaavailtiin myös Chase Careyn tilalle koko F1-sarjan toimitusjohtajaksi. Tuohon rooliin nimitettiin kuitenkin entinen Ferrari-pomo, italialainen Stefano Domenicali.

Wolff kommentoi Sky Sportsille, että hän todellakin pohti asiaa. Wolff kuitenkin jatkoi, että työskentely F1-tallissa sopii hänelle paremmin kuin koko F1-sarjan johtaminen, sillä hän nauttii kilpailemisesta.

Wolff totesi myös, että hänestä Domenicali oli oikea valinta toimitusjohtajan pestiin.