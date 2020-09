Uutuuskirja paljastaa Kimi Räikkösen ”ikuisesti salatun” sopimuksen yksityiskohdat – F1-pomo teki miljoonia maksaneen virhearvion

Kimi Räikkösen sopimukseen Lotuksella oli kirjattu kovat pistebonukset. Suomalaisässä menestyikin tallin odotuksia paremmin, ja palkat jäivät maksamatta.

Kimi Räikkönen palasi F1-sarjaan Lotukselle vuonna 2012 vietettyään välivuosia enimmäkseen rallin ja välillä Nascar-sarjankin parissa.

F1-toimittaja Heikki Kulta kertoo uutuusteoksessaan Iceman – Kimin matkassa (readme), kuinka Lotus omistajansa Gerard Lopezin johdolla neuvotteli Räikköselle ”ikuisena salaisuutena” pysyneen sopimuksen, joka takasi suomalaisässälle 50 000 euroa bonusta jokaisesta MM-pisteestä.

Sopimus ei vaikuttanut tekohetkellä tallin näkökulmasta kohtuuttomalta, mutta Räikkönen ylitti kaikki odotukset ja samalla budjetin. Ensimmäisellä kaudellaan Lotuksella Räikkönen ajoi MM-pisteissä kolmanneksi keräten 207 pistettä.

Räikkönen solmi Lotuksen kanssa jatkosopimuksen. Loppukaudesta 2012 julkisuuteen alkoi kuitenkin vuotaa tietoja, ettei Lotus ole pystynyt maksamaan suomalaiskuskin palkkoja.

Palkkaselkkaus oli kuuma puheenaihe ennen kauden päätöskisaa Brasiliassa. Tuolloin Lopez vakuutti ”silmät kirkkaina” Heikki Kullalle, että Räikkönen on saanut rahansa.

– Kimi on kerännyt paljon enemmän pisteitä kuin mitä luulimme. Jouduimme muuttamaan sen vuoksi budjettipohjaa, ja hän on nyt saanut rahansa. Kaikki on kunnossa välillämme. Olisiko Kimi tehnyt jatkosopimuksen kanssamme, jos niin ei olisi? Kimi on nokkela kaveri. Ei hän tee tyhmyyksiä, Lopez sanoi uutuuskirjan mukaan.

Entinen Lotus-pomo Gerard Lopez aliarvioi Räikkösen iskukyvyn F1-sarjassa.­

Lopez myös paljasti suomalaistoimittajalle, kuinka pahasti alakanttiin Räikkösen pistesaldo oli arvioitu.

– Laskimme siihen 120–150 pisteen välille päätyvää lopputulosta ja kuljettajien MM-sarjassa viidettä tai kuudetta sijaa. Jos olisin kuunnellut heti alkuun vain itseäni, olisin uskonut Kimin olevankin kolmas. Mutta kun kuuntelin muita ja muistutuksia, miten Michael Schumacherilla oli mennyt paluun tehtyään, odotusten tasapainotus oli vaikeaa, Lopez sanoi Kullalle.

Räikkösen kova tahti pysyi yllä toisellakin kaudella. Samaan aikaan Lotuksen talousmurheet syvenivät entisestään.

Lopulta Räikkönen kyllästyi ja puhui palkkasaatavistaan itsekin julkisesti.

Ferrari julkaisi Räikkösen sopimuksen syyskuussa 2013. Tuolloin Räikkönen sanoi lähtevänsä Lotukselta, koska sovitut palkat olivat yhä maksamatta.

Räikkönen sijoittui ensimmäisellä kaudellaan Lotuksella MM-sarjassa kolmanneksi.­

Räikkönen ei lopulta ajanut lainkaan kauden 2013 kahdessa viimeisessä osakilpailussa vaan päätti hoidattaa selkävaivansa kuntoon. Hänen tilallaan ajoi Heikki Kovalainen.

Kaikkia saatavia Räikkönen ei koskaan kuitannut. Kari Hotakaisen vuonna 2018 ilmestyneessä menestysteoksessa Tuntematon Kimi Räikkönen (Siltala) Räikkönen kertoi, että talli jäi hänelle kuusi miljoonaa euroa velkaa.

– En sitten lopulta jaksanut enää tapella niitten kanssa. Ne alkoivat uhkailla, että vaihtavat firman nimeä ja muuttavat koko systeemin johonkin muuhun maahan, etten varmasti saa enää mitään. Ne jäi kuusi miljoonaa velkaa, Räikkönen sanoi kirjassa.