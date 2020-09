Valtteri Bottas antoi palaa ruutulipulla – asiantuntija seurasi alatyylistä purkausta häpeissään: ”Täysin mautonta”

Valtteri Bottas otti sunnuntaina upean voiton ja haistatteli tiimiradiossa kriitikoilleen. Tapa-asiantuntija Risto Rasku ja liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen eivät katsoneet hyvällä voiton jälkeistä verbaliikkaa.

F1-talli Mercedeksen Valtteri Bottas nappasi sunnuntaina riemukkaan voiton Venäjän GP:ssä Red Bullin Max Verstappenin ja aikasakon tylsyttämän tallitoverinsa Lewis Hamiltonin nenän edestä.

Kauden toinen ykkössija oli sen verran makoisa, että suomalaiskuski intoutui uhoamaan ruutulipulla melko groteskiin sävyyn.

– On taas hieno hetki kiittää kriitikkojani... Keitä asia koskeekaan: haistakaa v***u! hän huusi tiimiradioon.

Bottas, 31, kertoi kilpailun jälkeen, että viesti oli suunnattu sosiaalisen median kriitikoille.

Bottaksen rohkea tilitys on aiheuttanut formuloiden seuraajien keskuudessa kummastusta, ja kuvasipa IS:n toimittaja Janne Oivio F1-tuomiossaan sitä myös noloksi.

Myös Suomen Tapaseuran puheenjohtaja, tapa-asiantuntija Risto Rasku seurasi suomalaistähden purkautumista häpeissään.

– Tuollainen käytös ei ole mielestäni missään nimessä hyväksyttävää. Se oli täysin mautonta, kun ottaa huomioon tilanteen: miljoonat tv-katsojat ja hänen asemansa esikuvana, Rasku pamauttaa ja jatkaa:

– Kiroileminen antaa tavattoman huonon kuvan hänen käytöksestään ja suomalaisuudestaan.

Bottaksen t-paidassa oli selväsanainen viesti viime syksynä Singaporen GP:n varikolla.­

Voiton hetkellä haistattelu ei ollut ensimmäinen kerta Bottaksen uralla.

Nastolalainen yltyi samanlaiseen purkaukseen myös viime kauden avauskilpailun jälkeen Australiassa. Viime syyskuussa Bottas nähtiin Singaporen GP:n varikolla päällään t-paita, johon oli painettu täsmälleen samat terveiset kriitikoille.

Risto Rasku myöntää ymmärtävänsä Bottasta, joka on kamppaillut kovien paineiden ristitulessa koko aikansa Mercedeksellä. Kenties kaikkien aikojen parhaan F1-kuljettajan tallikaverina ajamisen voi kuvitella olevan piinallista.

– Hänelle tulee painetta joka suunnasta ja täytyy ymmärtää, että se saattaa johtaa ylilyönteihin, mutta siitä huolimatta tuossa asemassa olevan ihmisen pitäisi ymmärtää, mitä suustaan päästää ja missä.

Jyväskylän yliopiston liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen on samoilla linjoilla tapa-asiantuntijan kanssa.

Muun muassa urheilusankaruutta ja urheilijoiden julkisuuskuvaa tutkinut Itkonen varoo kuitenkin astumasta moralisoinnin tielle. Hän muistuttaakin urheilun sosiaalisiin rakenteisiin pesiytyneestä, sivistyneestä yleiskielestä poikkeavasta puhetavasta.

– Nämä ovat hankalia asioita, sillä urheiluun on väistämättä syntynyt aikojen saatossa omat diskurssinsa. Nyrkkisääntönä voisi kuitenkin pitää, että sunnuntain keskustelu tiimiradiossa oli julkinen esiintyminen, jossa olisi aina syytä pidättäytyä sivistyneessä puheessa, hän toteaa.

Jyväskylän yliopiston liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen vuonna 2013.­

Urheilijoiden ei toki tarvitse toimia moraalinvartijoina tai tarkoituksenmukaisesti silotella rosoisia kulmiaan esikuva-asemastaan huolimatta.

Palvotuimpia urheilijoita ovat usein he, jotka sanovat mitä ajattelevat, vaikkei se olisikaan aina viisasta. Suomalainen urheiluhistoria tuntee monia käytöksellään kohahduttaneita tapauksia, Seppo Räty ja Matti Nykänen etunenässä.

– Se on aina yksilöihin liittyvää. Meilläkin on ollut aiemmin kansanmiehiksi kuvailtuja värikkäitä persoonia, jotka saavat tehdä tai sanoa mitä tahansa. Meitä on moneen junaan ja loput tulevat resiinalla, tapa-asiantuntija Rasku pohtii Bottakseen erikseen viittaamatta.

Suomalaistykin käytös voi tosin tuntua hieman keinotekoiselta, sillä hänen julkikuvansa on ollut viime vuosiin saakka hyvin maltillinen ja siloteltu. Sunnuntain haistattelukaan ei vaikuttanut spontaanilta tunteenpurkaukselta, kun ottaa huomioon Bottaksen aiemmat puheet.

Hyvätapaisen Bottaksen kontrasti nykyiseen ”Pahaan Bottakseen”, joka kiroilee, uhoaa ja heiluttelee keskisormeaan on huomattava.

– Täytyy miettiä, ollaanko tässä niiden normien puitteissa, joita järjestävä organisaatio tai sponsorit haluavat. Bottastakin on brändätty siloisena ja huoliteltuna, mutta tuossa alkaa helposti tulla sitkeitä takiaisia, jotka ovat kiusallisia myös hänen tukijoilleen, Itkonen epäilee.

– En tiedä, kuinka tietoista irtioton pyrkimystä käytöksessä on, mutta nyt on ruvettu selvästi liikkumaan heikoilla jäillä, hän jatkaa.

Bottas Venäjän GP:n jälkeisessä lehdistötilaisuudessa sunnuntaina.­

Bottas on kohdistanut kritiikkinsä ensisijaisesti sosiaalisessa mediassa sanaista arkkuaan avanneille rivikatsojille, jotka ovat antaneet ajoittain kovasanaista palautetta suomalaiselle.

Nimimerkkien takaa huutelijoiden toimintaa ei voi puolustella, mutta Itkosen mielestä julkisessa ammatissa esiintyvien huippu-urheilijoiden pitäisi pystyä suodattamaan ankaraksikin yltyvä kritiikki – pelkästään oman hyvinvointinsa takia.

– Jos ajatellaan nykypäivän urheilua järjestelmänä tai mediailmiönä, niin johan olisi kummallista, mikäli urheilijaa ei kritisoitaisi. Urheiluun kuuluu olennaisena osana myös kritiikki, joka pitäisi jättää omaan arvoonsa.

Tuppisuuksi ei tarvitse ryhtyä, mutta tiimiradiossa pää punaisena huutaminen tai haistattelevat t-paidat eivät välttämättä ole sopivin paikka oman turhautumisen purkamiselle.

Provosoituminen tuskin ainakaan hiljentää moukkamaisinta kritiikkiä.

– Tässä tapauksessa urheilija alensi itsensä ja otti sellaisen roolin, jota ei pitäisi ottaa, Itkonen harmittelee.