Mika Salo ja Niki Juusela jättävät nettispekuloinnit omaan arvoonsa.

Mika Salo ja Niki Juusela kiistävät kumpikin jyrkästi Ilta-Sanomille sisäpiiritiedon jakamisen C Moren F1-lähetyksessä sunnuntaina.

Lewis Hamiltonin sunnuntaina saamat rangaistukset Venäjän GP:ssä olivat viikonlopun kuuma puheenaihe.

Brittikuski sai sääntöjenvastaisten starttiharjoitusten vuoksi kaksi viiden sekunnin aikasakkoa. Lisäksi alustavasti hänelle määrättiin kaksi rangaistuspistettä lisenssiinsä, mutta pisteet muuttuivat myöhemmin sakoiksi.

Britti kommentoi kisan jälkeen rangaistuksiaan kitkerästi: hän piti rangaistuksiaan naurettavina ja jopa väitti, että kilpailutuomaristo ”yrittää pysäyttää hänet”.

Sanktioista oli päättämässä myös kilpailun tuomariston kuljettajajäsen Mika Salo. Salo kertoi tuoreeltaan kisan jälkeen Ilta-Sanomille, että Hamiltonin puheet olivat ”täyttä paskaa”.

Jo kilpailun aikana alkoi kuuma spekulointi myös Salon ympärillä.

C Moren tv-lähetyksessä selostaja Niki Juusela spekuloi Hamiltonin mahdollisella rangaistuksella autojen ollessa vielä lähtöruudukossa.

– Kerrottakoon se nyt täältä selostamosta. Virallista tietoa ei vielä ole, mutta todennäköisesti kaksi kertaa viisi sekuntia ja lisäksi kaksi pistettä lisenssiin, joka tarkoittaisi, että Lewis Hamilton saisi penaltia, ajorangaistuksen seuraavaan osakilpailuun, Juusela alusti ennen lähtöä.

Juuselalla oli tilanteesta hyvin perillä oleva sisäpiirilähde.

– Näin tällä hetkellä on täydet 12 pistettä rangaistuspisteitä täynnä. Ja se tarkoittaisi meidän tietojen mukaan, jotka C Morella on, että Lewis Hamilton ei aja Nürburgringillä. Tämän lisäksi olisi vielä tulossa kaksi kertaa viisi sekuntia, Juusela jatkoi.

Kysymys ympäri F1-internetin oli: mistä Juusela sai sisäpiiritietonsa?

Esimerkiksi saksalainen Motorsport-total esitti kisaseurannassaan, että ”raporttien mukaan” C More sai ennakkotietoa Hamiltonin rangaistuksesta Salolta.

Missä tämä ”raportti” alun perin oli ollut, ei selvinnyt saksalaissivustolta tai esimerkiksi Redditistä, jossa klippiä Juuselan selostuksesta jaetaan samalla saatteella, että selostaja ”raporttien mukaan” saa sisäpiiritietoa Salolta.

– Ei ole Mika Salo. Kuten tiedät, en lähdesuojan vuoksi muutenkaan aio kommentoida asiaa mitenkään. Ymmärrät varmasti, Juusela vastasi ytimekkäästi.

Valtteri Bottas oli suurin hyötyjä Hamiltonin sakosta. Hän voitti kilpailun.­

Sekä Juusela että Salo kertoivat molemmat sunnuntaina kuulleensa spekuloinnit keskinäisestä tiedonvaihdosta. Salo oli tavoilleen uskollisesti värikkäämpi sanavalinnassaan.

– Ei tässä ole mitään järkeä. Ihan päätöntä, aivan täysin. Soita Nikille ja kysy siltä. Kuulin tästä eilen, että joku oli tällaista keksinyt, kannattaa tsekata faktat. Netissä voi kirjoittaa mitä vaan, Salo kuittasi kipakasti.

Hän kertoi myös, että kuumat reaktiot ja salaliittoteoriat eivät ole varsinaisesti uusia asia hänelle tehtävässään F1-kisan tuomaristossa.

– Aina, kun joku ei tykkää päätöksistä, niin paskaa tulee. Kun otimme Max Verstappenin pois podiumilta, sain vuoden ajan tappouhkauksia. Sen verran näihin nettikirjoitteluihin kannattaa uskoa.

Verstappen on menettänyt eri rangaistusten vuoksi palkintopallipaikan peräti neljä kertaa urallaan.

Valtteri Bottas voitti Venäjän GP:n. Aikasakon saanut Hamilton jäi kisassa kolmanneksi.