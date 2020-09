Valtteri Bottaksen terveiset kriitikoille ja Lewis Hamiltonin kritiikki tuomareille puhuttivat Venäjän F1-kisassa.

ILTA-SANOMIEN toimittajaraati perkaa sunnuntain F1-kisan, joka päättyi Mercedeksen Valtteri Bottaksen voittoon.

Raadissa istuvat tällä kertaa Ville Touru, Janne Oivio ja Tommi Koivunen.

Ville Touru

Tähti: Valtteri Bottas. Kliinisen tylsä, hamiltonmaisen ylivoimainen voitto Bottakselle. Harvinaista herkkua, mutta juurikin näitä pitäisi pystyä napsimaan tasaisesti, että edes joskus nähtäisiin todellinen taistelu mestaruudesta.

Puheenaihe: Voittonsa jälkeen Bottas antoi palaa tiimiradiossa ja haistatteli epäilijöilleen, kuten viime kauden avanneessa Australian GP:ssä. Tämä tuorein haistattelu taisi enemmänkin kertoa Bottaksen tuskastumisesta tilanteeseensa, jossa kenties kaikkien aikojen parasta F1-kuskia Hamiltonia vastaan ei pitkässä juoksussa ole palaakaan, ja kiltin apupojan roolista saa kuulla jatkuvasti. Ei tuollaisia muuten yhden MM-taiston kannalta varsin merkityksettömän voiton jälkeen huudeltaisi.

Moka: Carlos Sainz ajoi ihan rehellisesti seinään kisan ensimmäisen mutkan sakkoringillä. Itsellenikin on käynyt joskus samalla tavalla pleikkarin formulapelissä, mutta en äkkiseltään muista vastaavaa tunarointia nähneeni ihan oikeissa formuloissa. Mokansa perusteella Sainz sopii mainiosti ensi kaudeksi Sebastian Vettelin autoon Ferrarille.

Päänahka: Pierre Gasly kyykytti AlphaTaurillaan emotalli Red Bull Alex Albonia. Vaikka Albon onnistuikin edellisessä kaaoskilpailussa vihdoin ajamaan palkintokorokkeelle, hän on koko ajan käsittämättömän huono tallikaveriinsa verrattuna. Eiköhän hiljalleen ala olla selvää, että Red Bullin on pyöräytettävä viimeistään ensi kaudeksi jälleen Gaslyn ja Albonin nokkimisjärjestyksen toisin päin.

Yllätys: Vaikka sillä ei voiton kannalta ollut lopulta merkitystä, Bottas haastoi tosissaan Hamiltonia ensimmäisellä kierroksella ja puski hetkellisesti jopa ohi. Jos en ihan väärässä ole, kyseessä oli ensimmäinen kerta koko kaudella, kun Bottas haastoi tosissaan Hamiltonia avauskierroksella. Röyhkeyttä Bottakselta on odotettu, ja vihdoin sitä nähtiin. Toivottavasti jatkossakin.

Janne Oivio

Tähti: Bottas on tietysti yksi, mutta nostan esille myös Charles Leclercin. Maranellon kuohitun orin ohjaksissa Sebastian Vettel on näyttänyt mieheltä, jonka pitäisi ajaa ensi kaudella Minardilla, ei Aston Martinilla. Leclerc ulosmittaa auton potentiaalin koko ajan tallitoveriaan paremmin ja oli Sotshissa jälleen loistava. Chapeau!

Puheenaihe: Lewis Hamiltonin rangaistus luonnollisesti. Hän on enää kahden sanktiopisteen päässä kilpailukiellosta, ja aikaa tötöilyyn on vielä viljalti. Pidin siitä, kun hän vielä lehdistötilaisuudessa ohitti asian ja vakuutti menevänsä eteenpäin. Uhriutuminen myöhemmin päivällä oli tyylitöntä. Säännöt pätevät myös Hamiltoniin, halusi hän tai ei.

Moka: Bottaksen kettuilu kriitikoille tiimiradiossa alkaa olla jo noloa. Tallikaveri Hamilton on kyykyttänyt Bottasta mennen tullen seitsemän kisan ajan ja nyt, kun perii voiton aikasakolla, on aika louskuttaa leukoja? Nastolan ylpeys on selvästi valinnut uuden persoonallisuutensa. Se saa hänet näyttämään huonolta voittajalta.

Päänahka: Max Verstappen onnistui jälleen ”halkaisemaan” Mersut ja ajoi toiseksi. Kun samaan aikaan tallikaveri Alex Albon ajaa sijoilla LOL ja Red Bull on Mersuun nähden alitehoinen, niin hollantilaisen osaamista ei voi kuin äimistellä. Aikasakko auttoi, mutta ei Hamilton noussut myöskään Verstappenia takaa uhkaamaan.

Yllätys: McLarenin surkea päivä lupaavan viikonlopun jälkeen. Carlos Sainz urvelsi kilpailun alussa kuin kolarikuningas Andrea De Cesaris konsanaan, Lando Norris romahti myös startissa. Renault ja Racing Point ovat jo vanavedessä MM-pisteissä. Surkea suoritus nousukuntoiselta tallilta.

Tommi Koivunen

Tähti: Max Verstappenin viikonlopun ainoa kauneusvirhe oli oikeastaan lähtö, jossa hän laski ensimmäisen mutkan pitkäksi. Hollantilainen antoi kuitenkin taas todella kovan työnäytteen osaamisestaan. Bottaksen lyöminen ja eturiviin pääsy aika-ajoissa oli Red Bullilla kova temppu.

Puheenaihe: F1-tuomaripäätösten johdonmukaisuudesta voi olla mitä mieltä tahansa. Lewis Hamilton teki itselleen kuitenkin karhunpalveluksen, kun hän lähti julkisesti höpöttämään, että ”hänet yritetään pysäyttää”. Samanlainen möläytys kuin 2016, kun hän puhui Malesian kisan moottoririkostaan siihen sävyyn, että häntä olisi sabotoitu.

Moka: Mugellon kaltaisen upean perinteisen radan jälkeen tuli paluu karuun todellisuuteen, kun joutui katsomaan Sotshin rataa. Tälläkään radalla ei tarvittaisi mitään säännöstöä siitä, miten radalle pitää palata ja mitä reittiä, jos leveäksi ajaessa joutuisi hietikolle tai nurmelle.

Päänahka: Red Bullista tulee vahvasti mieleen Michael Schumacherin ajan Benetton. Silloin Jos Verstappen soitteli kakkosviulua, nyt hänen poikansa Max on ihan Schumina ja jyrää tallikaverinsa ylivoimaisesti. Vaikka ykköskuski saa tässäkin tapauksessa selvästi paremman kohtelun, Alex Albonin suorittaminen on heikkoa.

Yllätys: Äsken mainittu Albon hävisi nolosti molemmille AlphaTaureille. Daniil Kvjat oli kisapäivän yllättäjä: venäläinen on kauden edetessä parantanut virettään selvästi, ja paitsi päihitti nyt kotimaassaan Pierre Gaslyn, Kvjat oli myös lähellä lyödä myös Renault’n Esteban Oconin.