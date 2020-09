Valtteri Bottas haistatteli tiimiradiossa voitettuaan F1-kisan – paljastaa nyt kenelle viesti oli tarkoitettu

Valtteri Bottas ei pidä sosiaalisen median kriitikoista.

Valtteri Bottas kohautti heti Venäjän GP:n päätyttyä. Suomalaiskuski lähetti kisan jälkeen tiimiradiossa samat terveiset kuin Australian GP:n 2019 jälkeen:

– On taas hieno hetki kiittää kriitikkojani... Keitä asia koskeekaan: haistakaa v***u! Bottas intoili tiimiradiossa.

Kipakat terveiset ovat myös päätyneet t-paitaan, joka on nähty satunnaisesti Bottaksen yllä kisaviikonloppuina.

Bottas kertoi kilpailun jälkeen, että viesti oli suunnattu sosiaalisen median kriitikoille.

– Rehellisesti en ymmärrä ihmisiä, joilla on tarve kritisoida muita. Jotkut ihmiset sanovat minulle, että on turha edes yrittää, pitäisi antaa periksi. Tiedätte, millainen olen. En ikinä luovuta. Tämän vuoksi halusin taas lähettää toivotukseni heille. Se vain tuli ulos, Bottas sanoi kisan jälkeen Racefans-sivuston mukaan.

Bottas jatkoi painottamalla, että somekriitikot eivät ole onnistuneet lyttäämään hänen itseluottamustaan. Usko voittoon on vahva jokaisena kisaviikonloppuna.

Venäjällä Bottas voitti ensimmäisen kerran sitten kauden avauskilpailun Itävallassa. Välissä tahtipuikkoa on heiluttanut tallikaveri Lewis Hamilton, joka johtaa yhä selvästi kuljettajien MM-sarjaa. Sotshissa Hamiltonin voittomahdollisuudet kariutuivat 10 sekunnin aikasakkoon.

– Asenteen on oltava sellainen, että uskoo aina voittoon. Eilen (aika-ajossa) oli vaikeaa, mutta en luovuttanut. Toivottavasti voin innostaa ihmisiä uskomaan, että ei kannata luovuttaa. Se on suurin virhe, minkä elämässä voi tehdä.

Suomalainen myönsi olleensa hieman onnekas Hamiltonin aikasakon vuoksi. Kisa oli joka tapauksessa ehjä, vahva suoritus.

– Viime voitosta on hetki, mutta se on ollut lähellä monta kertaa. Kisavauhtini on ollut tällä kaudella parempaa kuin koskaan ennen. Siksi onkin ollut niin turhauttavaa, kun olen niin monesti päässyt lähelle mutten loppuun asti.