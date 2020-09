Lewis Hamiltonilta kovia syytöksiä Mika Salolle ja muille F1-tuomareille: ”He yrittävät pysäyttää minut”

Lewis Hamilton sai kaksi aikasakkoa Sotshissa.

Paalupaikalta Venäjän F1-kisaan startannut Lewis Hamilton oli jo lähtökohtaisesti altavastaajana kisan voittotaistossa, sillä hän joutui kilpailuun pehmeämmällä kumiseoksella kuin Red Bullin Max Verstappen tai tallitoverinsa Valtteri Bottas.

Aika-ajoissa Hamilton mokasi ensimmäisellä nopealla kierroksellaan, ja toinen keskeytyi Sebastian Vettelin ulosajon takia. Se pakotti Hamiltonin käyttämään toisessa osiossa pehmeitä renkaita keskikovien sijaan.

Kisan alussa tuli kuitenkin selväksi, että voittotaistelu jäänee haaveeksi, kun Hamilton sai kaksi viiden sekunnin aikasakkoa ennen GP-starttia tekemistään starttiharjoituksista.

Tuomariston perusteluna oli se, ettei Hamilton tehnyt lähtöharjoituksiaan niille määrätyssä paikassa varikon portilla vaan myöhemmin varikon ulostulotiellä.

Kisainsinööri Pete Bonnington kertoi Hamiltonille, että menettely olisi hyväksyttävä, mutta kisan tuomaristo antoi englantilaiselle kuitenkin rangaistuksen.

– Olen aika varma, että kukaan ei ole koskaan saanut kahta viiden sekunnin aikasakkoa mistään näin naurettavasta, Hamilton kommentoi Motorsport.comin mukaan.

– En asettanut ketään vaaraan. Olen tehnyt samoin miljoonalla radalla vuosien varrella eikä sitä ole koskaan kyseenalaistettu. Mutta tämä on mitä on, Hamilton ihmetteli.

Hamilton ei sulattanut Mika Salon ja muiden tuomarien päätöstä. Britiltä kysyttiin, oliko rangaistus hänen mielestään kohtuuton.

– Totta kai. Mutta se on odotettua. He yrittävät pysäyttää minut, eikö? Se on ok. Minun täytyy vain pitää pää kylmänä ja pysyä keskittyneenä.