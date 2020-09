Lewis Hamilton jahtaa Michael Schumacherin ennätystä – Mick Schumacher kommentoi: ”Isälläni oli tapana sanoa...”

Mick Schumacher toivoo tulevaisuudessa itsekin pääsevänsä jahtaamaan F1-ennätyksiä.

Seitsenkertaisen maailmanmestarin Michael Schumacherin poika Mick Schumacher kommentoi Sky Sportsille sitä, että Lewis Hamilton on nousemassa kovaa vauhtia F1:n uudeksi ennätyskuskiksi.

– Yksi lause, joka isälläni oli tapana sanoa, oli, että ennätykset on tehty rikottaviksi. Se (ennätysten rikkominen) on urheilussa kaikkien tavoite. Mielestäni Lewisilla menee todella hyvin. Hän on ollut erittäin tasainen ja hän on hyvässä vauhdissa, Mick Schumacher sanoi.

Hän käytti Skyn mukaan mennyttä aikamuotoa ”oli tapana”, mutta ei kommentoinut haastattelussa isänsä terveydentilaa.

Michael Schumacher joutui joulukuussa 2013 hiihto-onnettomuuteen, jossa hän sai erittäin vakavia päävammoja. Hän ei ole esiintynyt julkisuudessa onnettomuutensa jälkeen, ja hänen terveydentilastaan on sen jälkeen tihkunut erittäin vähän tietoja.

Hamiltonilla on mahdollisuus nousta sunnuntaina sivuamaan Michael Schumacherin nimissä olevaa GP-voittojen ennätystä.

”Schumi” voitti F1-urallaan 91 osakilpailua. Hamiltonilla on ennen Venäjän osakilpailua 90 voittoa, joten hän ehtii vielä tällä kaudella ajaa Schumacherin ohi.

Maailmanmestaruuksissa Hamilton voi nousta tänä vuonna Schumacherin rinnalle.

Michael Schumacher, nyt 51, voitti F1:ssä yhteensä seitsemän maailmanmestaruutta, mikä on lajin ennätys. 35-vuotiaalta Hamiltonilta löytyy tähän mennessä kuusi mestaruutta. Seitsemäs ei ole kaukana, sillä britti johtaa kuluvan kauden MM-sarjaa ylivoimaisesti.

Michael Schumacher voitti F1:n maailmanmestaruuden vuosina 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 ja 2004.­

– Ennätykset on tehty rikottaviksi, ja siinä on hyväkin puolensa. Se on hyväksi lajille. Hänelläkin (Hamiltonilla) on ollut vahva vaikutus lajiin. Seuraava tavoite minulle, jos pystyn ottamaan seuraavan askeleen (formula ykkösiin), on rikkoa se (Hamiltonin mahdollinen uusi ennätys), 21-vuotias Mick Schumacher sanoi.

Mick Schumacher on ajanut tällä kaudella kilpaa F2-luokassa, mutta spekulaatiot hänen nousemisestaan kuninkuusluokkaan käyvät koko ajan kuumina.