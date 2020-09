F1-faneja hellitään – Venäjän GP:n tapahtumia voi seurata televisiosta ilmaiseksi

C More järjestää suomalaiskatsojille ilmaisen viikonlopun.

Suomalaisten urheilun ystävien on mahdollista seurata viikonlopun F1-osakilpailua Venäjän Sotshista ilmaiseksi.

C More -palvelu tarjoaa ilmaisen tutustumisviikonlopun urheilusisältöihinsä. C More on maksukanava, jota Suomessa hallinnoi MTV Oy.

MTV Urheilu uutisoi, että cmore.fi-suoratoistopalvelun Sport-tuotteen sisällöt ovat katsottavissa ilmaiseksi perjantaista sunnuntai-iltaan kello 23:59 saakka.

Sunnuntaina Sotshissa ajetaan kauden kymmenes F1-osakilpailu. Alfa Romeon Kimi Räikkönen nousee Venäjän GP:ssä brasilialaisen Rubens Barrichellon rinnalle kaikkien aikojen osakilpailutilaston kärkeen. Räikkönen nähdään F1-kisan lähtöruudussa 322. kerran.

Jo perjantai-iltana C More Sportin kautta voi seurata yleisurheilun Timanttiliigaa Dohasta. Maailman huipuista mukana on muiden muassa seiväshyppääjä Armand Duplantis, joka ylitti viikko sitten Roomassa Sergei Bubkan legendaarisen ulkoratojen maailmanennätystuloksen 614. Duplantis hyppäsi Rooman Timanttiliigassa 615.

Formuloiden ja yleisurheilun lisäksi C More Sport -palvelu näyttää Suomessa MotoGP:tä, jääkiekon Ruotsin liigaa sekä jalkapallon Espanjan ja Portugalin liigoja.