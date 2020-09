Kimi Räikkönen päättää italialaismedian mukaan pian uransa jatkosta – ratkaisulla on mielenkiintoinen ketjureaktio

Kimi Räikkönen ilmoittaa Alfa Romeolle jatkosuunnitelmistaan syyskuun loppuun mennessä, kertoo Motorsport.

Kimi Räikkönen, 40, ampaisee tänä viikonloppuna Sotshissa uransa 323:een F1-osakilpailuun. Hulppea lukema sivuaa Rubens Barrichellon kaikkien aikojen ennätystä osakilpailujen määrässä.

Pian tiedetään myös, jatkuuko Räikkösen mittava ura vielä vuonna 2021. Näin kertoo Motorsportin italiankielisen sivuston toimittaja Roberto Chinchero. Hänen mukaansa suomalainen ilmoittaa Alfa Romeolle päätöksensä uran jatkamisesta tai päättämisestä syyskuun loppuun mennessä.

Alfa Romeon tallipomo Frederic Vasseur on jo kertonut, että italialaistallin ensimmäinen prioriteetti on selvittää Räikkösen jatkohalut. Räikkösen päätöstä odotetaan korvat höröllä monessa osoitteessa, sillä Ferrarin asiakastallien Alfa Romeon ja Haasin ohjaamoihin on tällä hetkellä runsaasti tunkua.

Suomalaisen tallikaveri Antonio Giovinazzi tulee radan ulkopuolella Räikkösen kanssa hyvin juttuun, mutta kilvanajossa vauhti ei ole vakuuttanut. Jos Räikkönen päättää jatkaa, italialainen menettää todennäköisesti paikkansa jollekin Ferrarin junioriohjelmaan kuuluvista kuljettajista.

Mielenkiintoisin nimi tästä joukosta on Michael Schumacherin poika Mick Schumacher, joka johtaa formula 2 -luokan MM-sarjaa. Muita vaihtoehtoja ovat samaisessa sarjassa toisena oleva Callum Ilott ja neljänneltä sijalla oleva Robert Shwartzman.

Mick Schumacher pääsi ajamaan isänsä Michaelin vuoden 2004 menestysajokilla Mugellossa syyskuussa.­

Ferrari koulii viime aikoina erinomaisesti ajaneesta Schumacherista kiihtyvään tahtiin F1-tason kuljettajaa. Emotallin pomo Mattia Binotto vihjaili vahvasti siihen suuntaan, että 21-vuotias saksalainen saisi mahdollisuuden osallistua F1-kisaviikonlopun vapaisiin harjoituksiin tänä syksynä.

– Ajattelen, että Mickillä on suuri mahdollisuus ajaa formula ykköstä jo ensi vuonna. Meidän pitää valmistautua siihen. Annamme hänelle joitain mahdollisuuksia ajaa F1-autoa, muttemme vielä tiedota asiasta, koska meidän pitää vielä järjestää se, Binotto sanoi toissa viikolla RTL:lle.

Markkinointimielessä Alfa Romeo voisi tuskin toivoa parempaa kuljettajakaksikkoa kuin Räikkönen–Schumacher. Räikkönen nauttii F1-fanien keskuudessa kulttisankarin mainetta, ja legendaarisen suurmestarin pojan ensiaskeleet kuninkuusluokassa isän jalanjäljissä kiehtoisivat varmasti monia.

F1-paikkaa kärkkyy juniorien lisäksi myös kokeneita sotaratsuja. Sergio Perez joutui tekemään Racing Pointilla tilaa Sebastian Vettelille. Paluuta kuninkuusluokkaan havittelee myös Nico Hülkenberg, joka pääsi väläyttämään kesällä osaamistaan tuuratessaan koronakaranteenissa ollutta Pereziä kahden osakilpailun ajan.

Sergio Perez jättää Racing Pointin tämän kauden päättyessä.­

Motorsportin tietojen mukaan Perez olisi lähellä tehdä sopimuksen Haasille. Sen kuljettajakaksikko Kevin Magnussen ja Romain Grosjean on pysynyt muuttumattomana neljän kauden ajan, mutta kummankaan ensi kauden sopimuksesta ei ole tietoa.

Joka tapauksessa moni asia selvinnee vasta sitten, kun Räikkösen päätöksestä tiedetään. Motorsportin tietojen perusteella Räikkösen päätös tulisi ensi viikon keskiviikkoon mennessä.