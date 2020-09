Räväkän F1-asiantuntijan ohje Mercedeksen Toto Wolffille: ”Ota rahat pöydältä ja häivy helvettiin”

Entinen F1-tallin omistaja Eddie Jordan on sitä mieltä, että Toto Wolffin kannattaa jättää Mercedeksen F1-talli.

Toto Wolff on johtanut Mercedeksen F1-tallin huimaan menestykseen viime vuosina. Talli on jyräämässä tällä kaudella jo seitsemättä kertaa peräkkäin kuljettajien ja tallin MM-tittelituplaan.

Ja mikäli Eddie Jordania on uskominen, Wolffin kannattaa jättää menestystalli tämän kauden päätteeksi.

Wolffin nykyinen sopimus päättyy tähän kauteen. Hän on neuvottelemassa nyt uutta sopimusta, joka Motorsport.com-sivuston mukaan toisi itävaltalaiselle uudenlaisen roolin. Wolff säilyttäisi valtaosan nykyisen tallipäällikön tehtävänsä vastuista, mutta hänen ei uudessa roolissaan tarvitsisi enää matkustaa paikalle kaikkiin F1-kisoihin.

Jordanin mukaan Wolffin ei kuitenkaan enää kannata solmia uuttaa diiliä, vaan siirtyä uusiin maisemiin. Jordan laukoi mielipiteitään hollantilaisen Ziggo Sportin haastattelussa.

– Ihan rehellisesti sanottuna Toto on yltänyt frankwilliamsien, rondennisien ja näiden kaverien tasolle. Hän on ollut sensaatiomaisen hyvä.

Jordanin mielestä elämässä tulee tilanteita, jolloin on huono hetki jättää jotakin taakseen ja sitten on hyviä hetkiä tehdä niin. Jordan uskoo, että Wolffin kohdalla on, pitkän mestaruusputken jälkeen, oikea hetki sanoa hyvästit.

– Uskon, että hän alkaa kyllästyä tilanteeseen. Hän voittanut kaikki mestaruudet ja muovannut Lewis Hamiltonista myytin ja tiimistä myös.

– Jos olisin hänen neuvonantajansa, niin sanoisin: Häivy helvettiin, Toto. Ota rahat pöydältä, sillä tilanne ei tule tätä paremmaksi enää tulevaisuudessa, Jordan räväytti.

Hamilton on voittanut Mercedeksellä MM-tittelit 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ja 2019. Ja tällä kaudella hän johtaa sarjaa ja on vahvasti kiinni seitsemännessä mestaruudessaan. Vuonna 2016 ykkössijan otti Nico Rosberg.