F1-kisan katsomoon aiotaan ottaa 20 000 fania

Formulafanit pääsevät katselemaan F1-ajokkien kiitoa isolla joukolla legendaarisella Nürburgringin radalla.

Formula ykkösiä on ajettu tämän kauden ajan koronapandemian takia pääosin ilman paikan päällä olevia katsojia.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että katsojat pääsevät pikku hiljaa takaisin F1-autojen pauhuun. Edellisessä kilpailussa Mugellossa katsomoihin päästettiin jo pieni määrä katsojia

Nyt lokakuun 9.–11. päivä Saksassa ajettavan Eifelin GP:n järjestävät kertoivat saaneensa luvan myydä kilpailuun 20 000 lippua. Lippuja tulee myyntiin eri katsomonosiin pienissä erissä.

– Meille on tärkeää tarjota lippuja eri hintakategorioissa. Totta kai näinä korona-aikoina kaikki riippuu hinnasta, mutta tarkoituksemme on, että faneilla on varaa ostaa lippuja ja nauttia viikonlopusta turvallisesti, sanoi osakilpailun näyttämönä toimivasta legendaarisesta Nürburgringin radasta vastaava Mirco Markfort Motorsportin mukaan.

Ensi viikonloppuna ajettavan Venäjän GP:n järjestäjät ilmoittivat jo elokuulla, että Sotshiin kilpailua katsomaan halutaan saada ainakin 30 000 katsojaa.

Saksassa katsomossa noudatetaan Motorsportin mukaan tarkkoja turvasäännöksiä. Katsomo on jaettu useisiin lohkoihin, ja lohkojen sisällä maksimissaan neljän hengen seurueiden yhteisiä istumapaikkoja on siroteltu sopivan välimatkan päihin toisistaan.

Maskit ovat katsomoissa pakollisia, ja jokaisella katsomolohkolla on oma parkkialueensa.

Saksan ja Venäjän osakilpailujen lisäksi faneja katsomoihin on ottamassa ainakin marraskuussa ajettava Turkin GP, jonne toivotaan jopa hulppeaa 100 000 hengen yleisöryntäystä.