Ranskalaisessa dokumentissa rajuja teorioita Michael Schumacherin tilasta ja hoidosta – ”He odottivat liian kauan”

Ranskalaisen RMC Story -kanavan dokumentti esittää raflaavia teorioita F1-legendasta.

Ranskalainen tv-kanava RMC Story esitti keskiviikkona dokumentin Michael Schumacherista. Vuoden 2013 lopulla lasketteluonnettomuudessa loukkaantuneen F1-legendan tila on ollut mysteeri vuosien ajan. Dokumentin nimi on Michael Schumacher: totuutta etsimässä, ja se pyrkii avaamaan saksalaistähden tilannetta.

Dokumentin tekijät ovat haastatelleet lääkäreitä ja entisen F1-kuljettajan uraa seuranneita asiantuntijoita. Nämä esittävät ohjelmassa varsin raflaavia teorioita ja arvioita Schumacherin hoidosta ja tulevaisuudennäkymistä.

Sveitsiläinen neurologi Erich Riederer arvelee, että Schumacherin hoidossa viivyteltiin heti alkuvaiheessa. Zürichiläisellä yksityisklinikalla työskentelevän Riedererin mukaan potilas olisi pitänyt leikata mahdollisimman pikaisesti.

– He odottivat liian kauan aivojen tilan lieventymistä, Riederer kritisoi Grenoblen yliopistollisen sairaalan lääkäreitä.

Neurologi Camilo R. Gomez lausui vuonna 1993 sanat ”time is brain”, ja lauseesta on tullut mantra aivovammoja hoitavien lääkärien keskuudessa. Myös Riederer vetosi dokumentissa tähän aika on aivot -maksiimiin.

– Ajan kuluessa aivot alkavat tuhoutua, Riederer muistutti.

Hänen arvionsa mukaan Schumacher on vegetatiivisessa eli tiedottomassa tilassa.

– Hän on hereillä, mutta ei vastaa.

Dokumentissa haastateltiin myös formulamaailmaa tuntevaa Luc Domenjoz’ta, joka on kirjoittanut Schumacherista useamman teoksen. Hänen arvionsa entisen tähtikuljettajan tulevaisuudesta oli hyvin synkkä.

– Kuvittelisin elämän päättyvän pian, koska keho on niin heikko”, Domenjoz sanoi.