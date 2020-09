F1-tallin päätös suututti Carlos Sainzin – ”Saa minut vihaiseksi”

Carlos Sainz ei pitänyt Sergio Perezin lähtöpasseista.

Aston Martin eli nykyinen Racing Pointin F1-talli vahvisti viime viikolla tehneensä kuljettajasopimuksen Sebastian Vettelin kanssa.

Nelinkertaisen maailmanmestarin Vettelin, 33, pitkään huhuttu siirto tarkoitti samalla sitä, että Sergio Perez joutuu etsimään itselleen uuden työnantajan.

Ratkaisu oli odotettu, sillä tallin toisen kuljettajan Lance Strollin isä Lawrence Stroll on tallin omistaja. Stroll hankki viime talvena myös osuuden legendaarisesta Aston Martinin automerkistä, mikä on myös F1-tallin nimenmuutoksen taustalla.

McLarenin espanjalaiskuljettaja, ensi kaudella Ferrarilla kisaava Carlos Sainz ei ole mielissään Perezin kohtalosta.

– Jos katsomme suorituskykyä, ei ole syytä sille, että Checon pitää lähteä Racing Pointilta. F1-sarjassa on kuitenkin muitakin asioita, Sainz sanoi Marcalle.

– Hän pelasti tallin konkurssilta ja nyt he eivät halua jatkaa hänen kanssaan, juuri kun hän on saanut kilpailukykyisen auton. Se saa minut vihaiseksi, koska minulla on hyvä suhde hänen kanssaan ja kunnioitan häntä kuskina.

Nepotismi on ollut jokseenkin harvinaisempaa, mutta politiikka ei F1-kuskipaikkojen jaossa ole millään lailla uusi asia. Sen tietävät kaikki.

– Tämä on muistutus siitä, millainen tämä laji on. Olemme valinneet sen ja se täytyy hyväksyä.