Valtteri Bottas pääsi ajamaan KymiRingillä – hehkuttaa rataa estoitta

Valtteri Bottas pääsi kokeilemaan Suomen uutta moottoripyhättöä.

Valtteri Bottas on kaikessa hiljaisuudessa päässyt tutustumaan KymiRingin moottorirataan Iitissä.

Bottas, 31, kertoi asiasta tallinsa julkaisemalla videolla, jossa hän vastasi Reddit-palvelun käyttäjiltä tulleisiin kysymyksiin.

Mercedeksen suomalaiskuljettajan vastaus ei jättänyt mitään epäselväksi: hän todella piti radasta päästessään kesällä kokeilemaan sitä.

– Pääsin ajamaan joitakin kierroksia itsekseni. Se on todella mukava rata, he ovat tehneet loistotyötä. MotoGP:nhän piti ajaa siellä tänä vuonna mutta se peruttiin ymmärrettävästi (koronaviruksen takia). Toivon todella, että tulevaisuudessa siellä voitaisiin ajaa F1-kisa, Bottas kommentoi.

– Se on loistava rata, jossa on hyvä flow. Se on itse asiassa myös aika tekninen. Siellä on vähän kaikkea: mennään ylös ja alas, hitaita ja nopeita mutkia on sekä pitkä suorakin, Bottas sanoi ja jatkoi kehujaan huippuluokan työstä, jota radalla on hänen mielestään tehty.

Rata, jonka ensimmäinen MotoGP-kisa siirtyi ensi vuodeksi, on tehnyt myös muihin suomalaisiin formulaihmisiin suuren vaikutuksen.

– Hieno kuin mikä. En ole vastaavaa nähnyt missään. Varsinkin korkeuserot tekevät tästä hienon, Mika Salo kehui IS:lle viime vuonna radan F4-ensitestissä.

Bottas on formula ykkösten MM-sarjassa toisena. Yhden osakilpailun voittanut ja kaksi paalupaikkaa kahmaissut nastolalainen on jäänyt 55 pisteen päähän tallitoveristaan Lewis Hamiltonista, joka on sarjan kärjessä.