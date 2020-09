Video: Kimi Räikkönen raivosi tiimiradiossa – fanit villiintyivät ja hulvaton huudahdus nousi uudeksi Kimi-hitiksi

Kimi Räikkönen tarjosi F1-faneille viihdettä koko rahan edestä.

Useat Kimi Räikkösen lyhyet ja ytimekkäät lausahdukset F1-viikonloppuina ovat nousseet hiteiksi fanien keskuudessa.

Takavuosilta muistetaan muun muassa legendaarinen Just leave me alone, I know what to do -toteamus tiimiradioon, kun Räikkönen oli ajamassa Abu Dhabin GP:n voittoon Lotuksella 2012.

Sunnuntaina saatiin jälleen yksi suosioon noussut tokaisu, kun Räikkönen taisteli Mugellon radalla vaiheikkaassa kilpailussa.

Alfa Romeon tallin väki ilmoitti Räikköselle kilpailun lopulla radiolla viiden sekunnin aikarangaistuksesta. Rangaistus määrättiin, koska Räikkönen ajoi kiireessä varikolle sääntöjen vastaisesti varikkoviivan väärältä puolelta.

– Okei, Kimi. Meille tulee viiden sekunnin aikasakko, joka lisätään meille, kun olet päässyt maaliin, tiimiradiosta kerrottiin.

– Mistä syystä? Räikkönen kysyi.

– Niin, saimme viiden sekunnin aikasakon...

– Mistä syystä!! Räikkönen toisti raivokkaasti ääntään korottaen.

Lopulta rangaistuksen syy tuli selväksi, mutta Räikkösen englanniksi toistama for what -huuto lähti leviämään hittinä sosiaalisessa mediassa.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

Aikarangaistuksesta huolimatta Räikkönen porhalsi yhdeksänneksi ja nappasi ensimmäistä kertaa MM-pisteitä kuluvalla kaudella.