F1-tuomio: Kimi Räikkösen komea peliliike vaurioituneella autolla ihastutti – Valtteri Bottaksen haukkuja mokasi itse

Mugellon F1-kisa oli kolarien värittämä. Viihdearvo oli tapissa alussa ja lopussa.

ILTA-SANOMIEN toimittajaraati perkaa sunnuntain F1-kisan, joka päättyi Mercedeksen Lewis Hamiltonin voittoon.

Raadissa istuvat tällä kertaa Tommi Koivunen, Joonas Kuisma ja Rami Tuisku.

Tommi Koivunen

Tähti: Kimi Räikkönen nousi vaikeuksien kautta voittoon ja otti ansaittuja pisteitä. Hieno suoritus. Ilman muiden keskeytyksiä pisteet olisivat jääneet haaveeksi, mutta vaurioituneella autolla Ferrarien ja George Russellin ohittaminen viimeisessä uusintalähdössä oli komea temppu.

Puheenaihe: Jo toisessa kisassa putkeen punainen lippu – ja tällä kertaa peräti kahdesti! Viihdearvo oli tapissa alussa ja lopussa. Mercedeksen unettavasta ylivoimasta huolimatta tämäkin oli oikein hyvä kilpailu. F1-viihteeseen ovat aina kuuluneet myös vaaralliset tilanteet, ja niitäkin ihmiset haluavat nähdä, kunhan kaikki säilyvät ehjin nahoin.

Moka: Haiskahti siltä, että keskijoukossa yritettiin vähän ”varastaa”, jättää eroa eteenpäin ja sitten kiihdyttää täyteen vauhtiin parhaan mahdollisen uusintalähdön saamiseksi turva-auton takaa. No, ei mennyt ihan putkeen. Onneksi pahannäköisessä kolarissa ei käynyt kuinkaan, kiitos mm. halo-turvakaaren.

Päänahka: Daniel Ricciardo jatkoi hyviä otteitaan ja Esteban Oconin päihittämistä. Oconin kisa loppui toki jarruongelmaan, mutta Renault’n sisäinen taistelu on joka tapauksessa ollut yllättävän yksipuolista läpi kauden. Harmi Ricciardon kannalta, että lähellä ollut palkintosija jäi haaveeksi, kun Alex Albon puristi ohi.

Yllätys: Ei tästä pitäisi joka viikonloppu yllättyä, mutta kun katsoo onboard-videoita kuskien kyydistä, kyllä ne jaksavat häkellyttää entistä enemmän joka radalla. Mugello havainnollisti taas hyvin nykyisten autojen älyttömät kaarrenopeudet ja sen, miten myöhään mutkiin voi tänä päivänä jarruttaa.

Joonas Kuisma

Tähti: Mugellon rata. Odotin historian ensimmäiseltä F1-kisalta Toscanassa paljon ja ikimuistoisen kilpailun sain. Mugello on Ferrarin omistama myyttinen baana, jolla Kimi Räikkönen ajoi uransa ensimmäiset, ikoniset F1-testit 20 vuotta sitten. Radan erikoisuus on talla pohjassa ajettava mutkayhdistelmä, jossa G-voimat nousevat yli viiden. Vaikka radalla on käytännössä vain yksi ohituspaikka, kisa oli hurjien kolareiden takia äärimmäisen dramaattinen. Se sopii Mugelloon. Maistuuhan jo sen ääneen lausutussa nimessä grappahunnun ja Toscanan paahteen ympäröimä salaperäisyys.

Puheenaihe: Rajut kolarit. Ensimmäinen nähtiin jo toisessa mutkassa, jossa esimerkiksi Max Verstappen keskeytti, kun Kimi Räikkönen törmäsi hänen peräänsä. Turva-auton lähtiessä radalta pääsuoralla kehkeytyi joukkokolari, jonka jälkeen kisa keskeytettiin punaisin lipuin. Toisen kerran kisa keskeytettiin 13 kierrosta ennen maalia, kun Lance Strollin takarengas rikkoutui. 21-vuotias kanadalainen sinkoutui rengasvalleihin, ja hänen autonsa syttyi tuleen. Onneksi Stroll pääsi vahingoittumatta ulos. Liekö vahinkojen osasyynä kuskien tottumattomuus vieraaseen rataan?

Kimi Räikkönen ylsi hienosti pisteille Italiassa.­

Moka: Haas-tallin kuljettaja Romain Grosjean arvosteli rajuin sanoin Valtteri Bottasta toisesta kolarista. Bottas ajoi turva-auton poistuessa pääsuoralla hiljaa ja kärkikuskit menivät tiiviiseen nippuun. Takaa tulevat luulivat radan viimeisessä mutkassa, että latu on auki, ja rysäyttivät päin edellä hidastelleita. Grosjean haukkui kuitenkin väärää puuta. Asiantuntijoiden mukaan Bottas ei tehnyt tilanteessa mitään väärää. Sen sijaan vika oli turva-autossa, joka sammutti valonsa liian myöhään.

Päänahka: Red Bullin thaimaalaiskuski Alexander Albonia on lyöty tällä kaudella jatkuvasti oikealta ja vasemmalta. Kurmutuksen syynä on ollut, ettei Albonin vauhti ole riittänyt suhteessa tallikaveri Verstappeniin. Sunnuntaina hän ajoi kuitenkin erinomaisesti. Albon pysyi poissa vaikeuksista, ja nousi ensimmäistä kertaa urallaan palkintokorokkeelle F1:ssä. Kolmossijan sinetöi upea ohitus Daniel Ricciardosta toisen uusintastartin jälkeen. Lopussa Albon pisti jopa Bottaksen hetkittäin koville taistelussa toisesta sijasta.

Yllätys: Toscanan GP oli Ferrarin tallin tuhannes osakilpailu formula ykkösten MM-sarjassa. Juhlan kunniaksi oli järjestetty Michael Schumacherin pojan näytösajoa ja autojen juhlaväritystä. Kaikki tiesivät, ettei Ferrari urheilullisesti ole tällä kaudella juhlakunnossa. Silti oli yllätys, miten huono italialaistalli oli omalla radallaan. Maaliin ajoi 12 kuljettajaa. Paras Ferrari-kuski oli Charles Leclerc, joka sijoittui kahdeksanneksi. Perille pääsi neljä autoa, jossa oli Ferrarin valmistama voimanlähde. Niiden sijoitukset olivat 8:s, 9:s, 10:s ja 12:s. Nämä olivat sellaiset bileet, joista vieraat haluavat pois jo ennen puolta yötä – isäntä on kännissä.

Rami Tuisku

Tähti: F1-auton turvakaari eli halo saattoi pelastaa jopa Carlos Sainzin hengen. McLaren-kuski ajoi rajusti edessä ajaneen Antonio Giovinazzin perään uusintastartissa 300 km/h:n vauhdissa. Sainzin auton ohjaamosta kuvatuista videosta näkyi, että Giovinazzin ilmaan nousseen auton takarengas osui Sainzin autoon espanjalaiskuskien silmien edessä. Ilman haloa se olisi todennäköisesti osunut Sainzia päähän.

Puheenaihe: Kisa jouduttiin keskeyttämään kaksi kertaa onnettomuuksien takia, eivätkä ne olleet edes kisan ainoat kolaroinnit. Dramaattiset käänteet tuovat kisoihin kiinnostavuutta, mutta myös tappavat sitä. Tv-katsojan kannalta on kiusallista, kun 10 sekunnin ajamisen jälkeen kuvissa seurataan vartin ajan lasikuitusäpäleiden harjaamista asvaltilta.

Moka: Ferrari kilpaili nyt 1000. F1-kisassa. Menneiden aikojen mahtitallin 237:s voitto ei ollut nyt erityisen lähellä, vaikka Charles Leclerc ehti hetken olla kisassa kolmossijalla. Sen jälkeen Maranellon oriin kiitolaukka hyytyi ja rooliksi jäi pujottelukeppinä oleminen Mugellon pitkällä pääsuoralla. Leclerc oli lopulta kahdeksas ja Sebastian Vettel kymmenes.

Päänahka: Alexander Albon sai Mugellossa vähän balsamia haavoihinsa. Red Bull -kuski saavutti kaaoskisassa uransa ensimmäisen palkintopallisijan F1:ssä. Tallikaveri Max Verstappenin menetti jo avauskierroksella ensin moottorinsa tehot ja sitten hermonsa, kun Kimi Räikkönen osui keskeyttämään joutuneen hollantilaisen perään.

Yllätys: Kimi Räikkönen otti kauden ensimmäiset pisteensä. Yllättävää ja hämmentävää on, että se onnistui vasta kauden yhdeksännessä kisassa. Se toi yhdeksännen sijan.

Moni kuljettaja kolaroi Mugellon gp:n alussa.­