Valtteri Bottas menetti jälleen himoamansa F1-voiton – ”Kyllä tämän täytyy jossakin vaiheessa kääntyä hyväksi”

Valtteri Bottas pettyi kakkossijaansa Mugellon radalla ajetussa F1-kisassa.

Sunnuntaina Mugellossa ajetun F1-kisan tuloslistan alku on tuttua luettavaa.

Valtteri Bottas sijoittui toiseksi ja edelle ehti jälleen kerran tallikaveri Lewis Hamilton.

Bottas nousi kisan startissa kakkosruudusta Hamiltonin ohi kärkipaikalle. Pian startin jälkeen turva-auto tuli radalle ja kun kisa jatkui vihdoin jatkui, niin nähtiin kisan keskeyttämiseen johtanut joukkokolari.

Kun kisa startattiin tauon jälkeen uudelleen lähtöruudukosta, Bottas menetti kärkipaikan Hamiltonille. Ja tuossa järjestyksessä Mercedes-kuskit tulivat myös maaliin.

– Tämä oli pettymys. Sain unelmastartin kisaan.

– Menetin kärkipaikkani sitten toisessa startissa, ja sen jälkeen tuntui, ettei oikein ollut enää mahdollisuuksia (nousta voittoon).

Kisan jälkeisiä haastatteluja tv-lähetykseen tehnyt David Coulthard tivasi Bottakselta, mikä on tämän tavoite loppukauden aikana.

Coulthard muistutti, että suomalainen on ollut kisoissa ja aika-ajoissa lähellä Hamiltonia, mutta silti piste-ero MM-sarjassa on kasvanut 55 pisteeseen ja mestaruus on lipumassa Hamiltonille.

– Jatkan töiden tekemistä ja yritän tulla vielä paremmaksi. Kyllä tämän täytyy jossakin vaiheessa kääntyä hyväksi minunkin kannaltani.

Mitä esimerkiksi sinun on parannettava?

– Olen hävinnyt monta aika-ajoa tällä kaudella muutamalla tuhannesosalla. Yritän saada ne parit tuhannesosat jatkossa hyväkseni, Bottas sanoi.