Kimi Räikkönen mainiossa vauhdissa Italiassa – puhui silti pettymyksestään C Morella

Kimi Räikkönen paransi kauden parasta aika-ajosijoitustaan pykälällä.

Alfa Romeon F1-ässä Kimi Räikkönen ajoi kauden parhaan sijoituksensa aika-ajoissa. Räikkönen oli 13:s Mugellon radalla, josta hänen uransa alkoi tasan 20 vuotta sitten.

Räikkösen tallin suorituskyky tällä kaudella on sellainen, että pääsemistä aika-ajojen toiseen osioon voi pitää nappionnistumisena. Räikkönen ei kuitenkaan ollut tyytyväinen.

– Tavoite on tietenkin jopa korkeammalla kuin aika-ajojen toisessa osiossa. Minusta teimme parhaamme sillä, mitä meillä tällä hetkellä on. Yritys oli ainakin kohtuullinen, Räikkönen sanoi C Moren lähetyksessä ja jatkoi:

– On silti pettymys, ettei ole korkeammalla. Olemme täällä, koska yritämme olla korkeammalla. Monien autojen välillä oli tasaista.

Räikkönen jäi aika-ajojen toisessa osiossa 0,375 sekuntia Carlos Sainzista, joka pääsi viimeisenä kuskina päätösosioon. 12:ksi sijoittunut Daniil Kvjat puolestaan ajoi tuhannesosalleen saman ajan kuin Räikkönen.

Räikkösen taakse jäivät esimerkiksi Ferrarin Sebastian Vettel (14:s) ja tallikaveri Antonio Giovinazzi (17:s).

Räikkösen kauden aiempi paras aika-ajosijoitus oli 14:s.