Valtteri Bottaksen paaluhaaveet haihtuivat nenän edestä – harmitteli kohtaloaan

Valtteri Bottas lähtee Toscanan F1-osakilpailuun toisesta ruudusta.

Mercedeksen F1-kuskin Valtteri Bottaksen koko viikonlopun kestänyt hieno vauhti Mugellon radalla ei riittänyt paalupaikkaan.

Bottaksella oli epäonnea aika-ajojen lopussa. Hän vaikutti olevan viimeisellä vedollaan paalupaikan vienyttä tallikaveriaan Lewis Hamiltonia parempi. Sitten radalla nousivat keltaiset liput ja nastolalaisen oli nostettava nasta laudasta.

Bottas sanoi aika-ajojen jälkeen suoraa, että keltaiset liput ”ehdottomasti” torppasivat hänen paaluhaaveensa.

– Minulla oli vielä aikaa ehtiä paalulle. Ensimmäinen veto oli hyvä, muttei täydellinen. Odotin kovasti toista tulosta, mutten vain saanut mahdollisuutta. Se on pettymys, koska vauhtini on ollut hyvää koko viikonlopun, Bottas kertoi C Moren televisioimassa haastattelussa.

Aika-ajot päättyivät keltaisiin lippuihin, kun Renault’n Esteban Ocon pyörähti kovavauhtisella radalla.

Aika-ajojen lopputuloksen ratkaisivat siis päätösosion ensimmäisten nopeiden kierrosten tulokset. Bottas taipui Hamiltonille 5,9 sadasosalla ja jäi Toscanan GP:n kakkosruutuun. Hän sanoi kuitenkin, että brittikuskin ohittaminen voi sunnuntain kisassa olla mahdollista, joskin haastavaa.

– Kun tulimme Mugelloon, meille sanottiin, että radalla olisi miltei mahdotonta ohittaa. Harjoituksissa olemme kuitenkin nähneet, että rata on leveä ja ajolinjoissa on, mistä valita. Lähtöruudukosta on pitkä matka ykkösmutkaan. Toivottavasti vastatuuli pysyy kisaan asti, Bottas toivoi.

Bottas oli Toscanassa nopein kaikissa kolmissa harjoituksissa sekä myös aika-ajojen ensimmäisessä osiossa. Hamiltonille paalupaikka oli jo huiman uran 95:s.