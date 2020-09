Kimi Räikkönen näytti Jasper Pääkköselle juhlimisen mallia – Italiassa koettiin ikimuistoisia hetkiä: ”Jasper katsoi huuli pyöreänä”

Mugellossa vuonna 2007 järjestetty juhla jää Suomen urheiluhistoriaan. Pääosaa tähtiloisteessa esitti Kimi Räikkönen. Jasper Pääkköselle lohkesi Toni Vilanderin mukaan sivurooli.

Italian Mugellossa ajetaan viikonloppuna F1-kilpailu, eli Toscanan GP. Samoissa maisemissa on aiemmin vietetty poikkeuksellisen upeita ja railakkaita suomalaishetkiä.

Syksyn 2007 juhlat Mugellossa jäävät eittämättä sinivalkoiseen urheiluhistoriaan. Pääosaa esittivät tuolloin tuoreen maailmanmestarin Kimi Räikkösen johdolla Toni Vilander ja Mika Salo.

Vilanderin mukaan mukana menossa oli tuolloin myös näyttelijä Jasper Pääkkönen, mutta sittemmin Hollywoodissakin kunnostautuneelle Pääkköselle lohkesi tuolloin lähinnä sivurooli – kirkkaimman valokeilan varastivat intohimoisten Ferrari-fanien seassa suomalaiset autourheilusankarit.

Kyseessä oli Ferrarin lokakuun lopulla 2007 järjestämä Finali Mondiali -tapahtuma. Se on autourheilujätin kauden päätöstapahtuma, joka kerää yhteen Ferrari-ajajia ja faneja kautta maailman.

Paikalla oli Ferrarin ylimmän johdon, valovoimaisimpien kuljettajatähtien ja sidosryhmien lisäksi noin 30 000 fania. Mugellon tähtiloistossa olivat myös Ferrarin silloiset F1-kuljettajat Kimi Räikkönen ja Felipe Massa sekä tallin neuvonantajana tuolloin toiminut Michael Schumacher.

Nykyään Kansainvälisen autoliitto FIA:n pomona toimiva Jean Todt sekä Ferrarin silloinen pääjohtaja Luca di Montezemolo edustivat italialaismerkin sikariporrasta Mugellossa 2007.

Mugello pursusi tuolloin toinen toistaan hienompia Ferrareita läheiset parkkipaikat mukaan lukien. Ainoina ankeina poikkeuksina Ferrarien loistoon voitiin nähdä eräiden paikalle kutsuttujen toimittajien matalan budjetin vuokra-autot…

Helminä olivat takavuosien nostalgiset F1-ajokit, joiden moottoreita vingutettiin huolella sekä varikkopilttuissa että näytösajoissa radalla. Esillä oli muun muassa Alain Prostin ja Gerhard Bergerin entisiä F1-tykkejä moottoriurheilun kultavuosilta 1980-luvulta ja 1990-luvun alusta.

Ferrarille ja faneille tapahtumasta teki tavallistakin erityisemmän se, että Kimi Räikkönen oli tuore maailmanmestari ja Ferrarin F1-talli tuore valmistajien maailmanmestari.

Tuolloin 28-vuotias Räikkönen saapuikin tapahtumaan juhlittuna sankarina. Olihan hän voittanut maailmanmestaruuden ensimmäisellä Ferrari-kaudellaan ja siten täyttänyt upeasti legendaarisen Michael Schumacherin ajotossut maineikkaan tallin ykkösmiehenä.

Tietyllä tapaa Räikkösen uralla myös sulkeutui yksi ympyrä, sillä hän palasi maailmanmestarina samalle radalle, jolla hän oli ajanut ensimmäisen F1-testinsä Sauberilla vuonna 2000.

Intohimoiset Ferrari-fanit olivat onnesta punaisina, mutta Räikköselle Mugellon tapahtuman virallinen osuus vaikutti olevan vain työpäivä muiden joukossa. Hän toki hoiti pakolliset velvoitteet, mutta mitään mestaruushehkutusta maltillisesta suomalaisesta ei nyhtämälläkään irti saatu.

Räikkösen viileys sai huvittaviakin piirteitä. Tällainen tilanne nähtiin muun muassa sen jälkeen, kun suomalaistähti oli ajanut F1-autoa radalla yhdessä Massan ja Ferrarin silloisten testikuljettajien Luca Badoerin ja Marc Genen kanssa.

F1-miehet polttivat kumia korvia huumaavassa metelissä ja italialaisyleisö villiintyi savusta, moottorien pauhusta ja ylipäätään hienosta tunnelmasta. Räikkönen hyppäsi autosta ulos, jolloin ratahaastattelija ryntäsi hänen peräänsä.

Ratahaastattelijan innokkaasta yllytyksestä huolimatta Räikkönen ei suostunut sanomaan sanaakaan italiaksi. Edes pääjohtaja Luca di Montezemolon tarmokas maanittelu ja suoraan Räikköselle tarjotut italialaiset muutaman sanan fraasit eivät suomalaiselle maistuneet.

– Te voitte puhua italiaa, Räikkönen vastasi englanniksi epätoivoiselle haastattelijalle välittäen samalla viestinsä kaiuttimien kautta kymmenille tuhansille ihmisille.

Englanniksi Räikkönen sentään suostui ”avautumaan”.

– On hienoa olla osa tätä perhettä.

Lehdistölle Räikkönen kehui Ferrarin ilmapiiriä ja vaikutti vilpittömältä. Rivien välistä havaittiin myös pientä piikkiä edellisen työnantajan McLarenin ja tallin silloisen nokkamiehen Ron Dennisin suuntaan.

– Ferrarilla ymmärretään, että työ tehdään radalla ja omalla ajalla sut jätetään rauhaan. Niitä ei paljon kiinnosta, mitä teen vapaa-ajalla. Kaikin puolin mukavampi juttu mulle.

Kysymykset mestaruudesta ja F1:stä eivät kuitenkaan saaneet Räikköstä juttutuulelle. Sen sijaan jääkiekko, Tampereen Ilves, karaoke ja ralli olivat keskustelunaiheita, jotka toivat eloa sankarin kivikasvoille Ferrari-huuman keskellä.

Räikkösellä oli kamuja Ilveksessä ja Teemu Selänne oli voittanut Stanley Cupin Anaheim Ducksissa 2007. Selänteen uran jatkohalut olivatkin kuuma puheenaihe koti-Suomessa.

– Epäilen, ettei Teemu jatka, mutta eihän sitä ikinä tiedä, Räikkönen analysoi ystävänsä tilannetta.

Myöhemmiltä ajoilta tiedetään, että Selänne jatkoi NHL-uraansa vuoteen 2014 asti…

Räikkönen puolestaan on 40-vuotiaana yhä mukana F1-sarjassa Alfa Romeolla, vaikka hän jo 2007 totesi Ferrarin jäävän ”varmasti hänen viimeiseksi F1-tallikseen”. Räikkönen toisti saman lausunnon palattuaan ralliseikkailunsa ja Lotus-jaksonsa jälkeen takaisin Ferrarin leipiin 2014, mutta ei nyt takerruta siihen…

Mainittakoon kuitenkin, että Räikkönen on yhä edelleen Ferrarin viimeisin kuljettajien maailmanmestari.

Räikkösen lisäksi suomalaisilla oli Mugellon-tapahtumassa muutenkin aihetta juhlaan.

Toni Vilander oli voittanut Ferrarilla Dirk Müllerin kanssa FIA:n GT2-luokan mestaruuden ja entinen Ferrarin F1-mies Mika Salo oli valloittanut American Le Mans Seriesin GT2-luokan mestaruuden Ferrarilla yhdessä Jaime Melon kanssa.

Niinpä myös Vilander ja Salo olivat paikalla Mugellon juhlassa.

Räikkösen jo lapsuudesta asti tuntenut Vilander muistelee nyt Ilta-Sanomille Mugellon tapahtumia 13 vuoden takaa erityisellä lämmöllä.

– Se oli poikkeuksellisen hieno tapahtuma suomalaisittain! Kimin mestaruus oli tietysti kohokohtana ja mekin olimme Mikan kanssa pärjänneet.

Vilander kertoo pohjustaneensa Mugellon-juhlia lähettämällä tekstiviestin Salolle, kun tämän mestaruus varmistui.

– Tekstasin Salolle, että vihdoin sinäkin voitit urallasi jotain, Vilander naurahtaa.

Vilander toteaa, että tunnelma Mugellossa nousi väkisinkin suomalaisten keskuudessa – varsinkin virallisen osuuden päätyttyä.

– Siellä oli sitten meillä suomalaisilla bilehommiakin – vähän pakkohan se oli, kun oli niin hienosti kautta linjan mennyt. Tosi mukavaa oli ja todella hienot muistot jäivät, Vilander tunnelmoi.

Jaa että meinasi mennä oikein juhlan puolelle sinivalkoisilla?

– Ainakin yhtenä iltana se meni sellaiseksi…Meillä oli Kimin kanssa matkassa myös Jasper Pääkkönen, nyt nelikymppiseksi varttunut Vilander raportoi.

– Nuoria poikiahan me silloin olimme, ja Jasper on varmaankin sen jälkeen kokenut yhtä sun toista, mutta silloin…Jasper oli ihan huuli pyöreänä siellä. Että tällaistako tämä on, kun suomalaiset lähtevät Italiaan!

Jasper Pääkkönen kuvattiin Mugellon rata-alueella lokakuun lopulla 2007.­

Tuore maailmanmestari Kimi Räikkönen esiintyi tyynesti Mugellon Ferrari-juhlan virallisella osuudella 2007.­

Kimi Räikkösen kasvoille nousi hymynkare, kun työvelvoitteet Mugellon radalla päättyivät.­