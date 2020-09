Video näyttää, miten Kimi Räikköseen törmättiin – rangaistu kuski ei suostunut ottamaan F1-törttöilyä piikkiinsä

Sergio Perez sai lähtöruuturangaistuksen sunnuntain kilpailuun.

Alfa Romeon Kimi Räikköseen Toscanan GP:n toisissa harjoituksissa perjantaina törmännyt Sergio Perez on saanut yhden lähtöruudun rangaistuksen törttöilystään.

Meksikolaiskuski kurvasi varikkosuoralta radalle juuri kun Räikkönen oli aloittanut nopean kierroksensa. Suomalainen ei ehtinyt reagoida kuolleesta kulmasta tulleeseen Pereziin, ja tämän eturengas osui Räikkösen auton takaosaan.

Räikkönen spinnasi ja Perezin etusiipi rikkoutui. Harjoitukset jouduttiin keskeyttämään hetkeksi radalle jääneen romun takia.

Voit katsoa tilanteen F1:n jakamasta twiitistä alta. Jos video ei näy, löydät sen täältä.

30-vuotias Perez ei suostunut ottamaan mokaa kokonaan omaan piikkiinsä.

Hän kertoi tuomaristolle ehtineensä kelata autonsa pitkällä varikkosuoralla täyteen vauhtiin, eikä siksi voinut enää muuttaa ajolinjaansa ensimmäiseen mutkaan tultaessa.

Racing Pointin kuljettajan havainnointia heikensi myös varikkosuoran ja radan yhtymäkohdan huono näkyvyys

– Varikkosuoralta tullessa on todella vaikeaa nähdä toista autoa ja kulma liittyä radalle on myös haastava. Tiesin, että hän (Räikkönen) on lähellä, mutta oli mahdotonta arvioida autojen etäisyyttä, enkä valitettavasti kyennyt väistämään häntä, Perez valitteli Reutersin mukaan.

Tuomaristo hyväksyi Perezin selityksen ainakin osittain, sillä vastaavankaltaisista tilanteista annettaisiin normaalisti kolmen eikä yhden lähtöruudun rangaistus.

Räikkönen oli perjantain toisen harjoitussession yhdeksäs, Perez seitsemäs.

Meksikolaisen viikko on ollut synkkä, sillä hänelle annettiin keskiviikkona tylyt lähtöpassit Racing Pointilla. Perezin paikan tallissa ottaa ensi kaudesta lähtien saksalaismestari Sebastian Vettel.