Tylysti F1-tallista sivuun sysätty Sergio Perez kertoi yksityiskohtia karusta kohtelustaan

Racing Pointilla raivattiin tilaa Sebastian Vettelille. Sergio Perez siirrettiin syrjään.

F1-talli Racingin Pointilla ajava Sergio Perez sai keskiviikkona tylyn puhelun.

Tallin omistaja Lawrence Stroll soitti 30-vuotiaalle meksikolaiselle ja ilmoitti, ettei tämän palveluksia tarvita enää kuluvan kauden jälkeen. Perezin sopimus Racing Pointin kanssa olisi kattanut vielä kaksi seuraavaa kautta.

Perezin ja Racing Pointin teiden eroaminen ei tullut valtavana yllätyksenä, sillä Ferrarilta niin ikään tylyt lähtöpassit saaneen Sebastian Vettelin on jo viikkojen ajan huhuttu neuvottelevan Racing Pointin kanssa.

Perez kuitenkin sanoo, ettei hän osannut ennen keskiviikkoa odottaa asemansa olevan vaakalaudalla.

– Kuulin juttuja, joiden mukaan luulin, että talli haluaisi pitää minut jatkossakin. Lopulta he kertoivat minulle keskiviikkona, etten ole jatkamassa. En osannut odottaa sitä, mutta sellaista se on, Perez totesi Racefans-sivuston mukaan.

Racing Point, ensi kaudesta lähtien Aston Martin, tiedotti torstaina odotetusti tehneensä sopimuksen Vettelin kanssa.

Lupaavassa nousukiidossa olevan tallin toista autoa ajaa tulevallakin kaudella kanadalaisomistajan poika, Lance Stroll, 21.

Perez sijoittui viime viikonlopun Monzan GP:ssä kymmenenneksi. Tallikaveri Lance Stroll oli peräti kolmas­

Lähtöpassien karkeutta lisää entisestään, että Perez haki Racing Pointin edeltäjää, Force Indiaa, konkurssiin vuonna 2018 miljoonien palkkasaataviensa takia. Hän halusi varmistaa, etteivät Force Indian 400 työntekijää joutuisi irtisanotuksi, eikä talli ajautuisi epävarman omistajan käsiin.

Talli päätyi miljardööri Strollille. Hän hankkiutui omakätisesti eroon Perezistä vain kahta vuotta myöhemmin.

– En voi sanoa olleeni pettynyt siihen, koska ymmärrän, että myös tallilla oli neuvottelut käynnissä ja ne kestivät kauemmin kuin odotettiin. Ehkäpä pieni selkeys olisi auttanut tulevaisuuteni kannalta, jotta olisin voinut miettiä muita vaihtoehtoja, hän myönsi ketään syyttelemättä.

Racing Pointin ja Force Indian lisäksi McLarenilla ja Sauberilla kymmenen F1-kautensa aikana ajanut meksikolainen myönsi sopeutuneensa formuloiden aika ajoin sekasortoiseen arkeen, jossa yllättäviä käänteitä on mahdotonta ennustaa.

Tai ainakin hän ymmärsi olla näyttämättä pettymystään.

– Se on osa tätä hullua maailmaa, jota kutsutaan F1:ksi, kuljettaja lohkaisi.

Perez on noussut urallaan palkintopallille seitsemän kertaa, joista viisi on Force Indian ajalta. Hän on yhdentenätoista tämän kauden F1-pisteissä.

Meksikolaisen ensi kauden suunnitelmista ei ole vielä tietoa.