Kommentti: Sebastian Vettelin siirron alle peittyy karmea kehityssuunta – kakkoskuski antaa tietä, kun miljardöörin poika korjaa voitot?

Sergio Perez sai tylyt lähtöpassit Sebastian Vettelin tieltä. Tuleeko Lance Strollista Aston Martinin ykköskuski Vettelin sopimuksen jälkeen, kysyy Tommi Koivunen.

Sebastian Vettelille ilmoitettiin keväällä hänen mukaansa hyvin tylysti ja yllättäen, että yhteistyö Ferrarilla päättyy. Nyt hän sai antaa vähän takaisin, kun Toscanan GP:n, Ferrarin tuhannennen F1-juhlaviikonlopun suureksi puheenaiheeksi nousee Vettelin siirto nousukastalliin Aston Martinille eli nykyiselle Racing Pointille.

Ikävimmältä tilanne tuntuu kuitenkin Racing Pointin, aiemmalta nimeltään Force Indian, pitkäaikaisen kuljettajan Sergio Perezin puolesta.

Perez pelasti tallin 2018, kun hän haki sitä konkurssiin. Hakemuksellaan Perez halusi varmistaa, että tallin yli 400 ihmisen työpaikat säilyivät ja ettei silloinen omistaja Vijay Mallya myisi sitä sellaiselle taholle, jonka omistuksessa tulevaisuus olisi epävarma.

Konkurssihakemuksen jälkeen talli kaatui sitten kanadalaisen miljardöörin Lawrence Strollin syliin.

Perezillä oli miljoonien palkkasaatavat tallilta, kun hän haki tallia konkurssiin useiden sen työntekijöiden pyytämänä sekä moottorinvalmistaja Mercedeksen ja pääsponsori BWT:n tuella.

Sergio Perez Bakussa 2018. Perez on nauttinut urallaan meksikolaisten sponsoreiden tuesta mutta myös tuonut pöytään kovia tuloksia.­

Nyt Perez sitten joutuu ennenaikaisesti tallista sivuun, juuri kun se on nousemassa huipulle. Edes viime vuonna solmittu monivuotinen jatkosopimus ei pelastanut häntä, kun Vettel tuli saataville.

Perez, joka hänkin on urallaan nauttinut merkittävää taloudellista taustatukea, on ajanut seitsemän kauden aikana tallin väreissä peräti viisi kertaa palkintopallille. Se on kova suoritus, sillä tallikavereista vain Lance Stroll on onnistunut samana aikana nousemaan kärkikolmikkoon ja hän teki sen viime viikonloppuna.

Perez oli kisassa neljäntenä ja Stroll kahdeksantena, mutta hieman ennen puoliväliä tullut turva-auto ja kisan keskeytys punaisilla lipuilla nostivat kanadalaisen kisan kärkitaistoon.

Stroll sössi mahdollisuutensa voittoon heti uusintalähdössä, joka oli häneltä surkea.

Lance Stroll ajaa toista vuotta Racing Pointilla.­

Tallin omistajan pojan F1-ura on paras mahdollinen osoitus siitä, miten epätasa-arvoista moottoriurheilu on.

Harrastaminen on niin kallista, että se rajaa jo lähtökohtaisesti ihmisiä pois lajin parista enemmän kuin luultavasti missään muussa urheilussa. Ja jos taustatukena on miljardööri-isän kaltainen henkilö, puhutaan valtavasta etulyöntiasemassa aivan kaikessa: kalusto, ykköskuskin asema, vara ajaa kalliita testejä niin paljon kuin on tarve...

Kysyin viime vuonna mm. GP3-sarjassa Koiranen GP:n toimitusjohtajana ja tiimimanagerina toimineen Afa Heikkisen näkemystä seuraavaan kysymykseen: Jos on tarpeeksi intoa harrastaa lajia, varsinaisesta lahjakkuudesta viis, kuinka moni ihminen voisi tulla F1-kuskiksi, jos perheellä olisi lapsesta asti mahdollisuus sijoittaa harrastukseen rajattomasti rahaa ja raivata lapsen tietä ylöspäin?

– Sataprosenttisen varmasti kuka tahansa pääsee F2-sarjaan asti. Jos vähän järjestellään asioita, niin ykkösiinkin voi päästä, Heikkinen arvioi suoraan.

Lance Strollin ei tarvinnut koskaan ajaa F2-sarjassa, sillä hänelle ostettiin paikka Williamsilta kaudeksi 2017. Vuonna 2016 hän ajoi F3-eurosarjaa ja voitti sen mestaruuden. Kun huhut F1-siirrosta voimistuivat, kysyin hänen silloisen kilpakumppaninsa Niko Karin mielipidettä asiaan. Hän sanoi, että rahalla saa ostettua ihan mitä vain.

– Omaan työhön pitää keskittyä, eikä mihinkään Lance Strolliin, mutta on se mun mielestä vähän naurettavaa, kun sillä on kaikki motorhomet ja tullaan helikoptereilla radalle, kun muut tulevat vuokra-autoilla. Tiimissä joutuu muut kaverit päästämään ohi, jos Stroll on takana.

Automerkki Aston Martinista viime talvena osuuden hankkineen Lawrence Strollin omaisuuden arvo on talouslehti Forbesin mukaan 2,6 miljardia dollaria.

Vielä Stroll ei sentään ole saanut samanlaista kiistattoman ykköskuskin asemaa formula ykkösissä. Nyt on kiinnostavaa nähdä, miten Racing Pointin sisäinen politiikka toimii loppukauden aikana.

Felipe Massa, Perez ja seuraavaksi Vettel. Stroll saa taas uuden ja vielä kovemman opettajan ja mittatikun, jonka nopeudelle hän ei varmasti, taaskaan, pärjää. Tärkeää oppia kanadalainen kuitenkin saa ja varmasti kehittyy.

Mutta mitä tapahtuu sitten, kun Vettel lopettaa tai vaihtaa tallia. Onko Aston Martin onnistunut sitten kehittämään F1-sarjan parhaan auton? Resurssit ovat nyt enemmän kuin kunnossa ja talli pärjäsi jo Force Indian nimellä paremmin kuin olisi budjetin perusteella olettanut.

Ja onko omistajan jälkikasvulla sitten pikkuformuloista tuttu status: kakkoskuski antaa tietä, kun poika korjaa voitot.