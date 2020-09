Nyt tuli vahvistus – Sebastian Vettel jatkaa F1-sarjassa Aston Martinilla

Sebastian Vettelin siirto vahvistettiin.

Sebastian Vettel lähtee Ferrarilta. Uusi osoite on Aston Martin.­

Sebastian Vettel kilpailee ensi kaudella Aston Martin Racingilla. Vielä tämän kauden ajan Racing Pointina tunnettava talli ilmoitti nelinkertaisen maailmanmestarin palkkauksesta torstaina.

– Olen äärimmäisen ylpeä kertoessani, että minusta tulee Aston Martin -kuljettaja 2021. Se on uusi seikkailu minulle legendaarisella automerkillä. Olen ollut vaikuttunut tuloksista, joita talli on saavuttanut tänä vuonna ja uskon, että tulevaisuus on vielä valoisampi, Vettel kommentoi tiedotteessa.

Sopimus on monivuotinen – ja siitä kerrottiin Ferrarin 1000. juhlakilpailuviikonlopun aattona. F1-sirkus on parhaillaan Mugellossa, jossa ajetaan Ferrarin juhlakisana tunnettu Toscanan GP.

Vettelin, 33, lähtö Ferrarilta on ollut selvää keväästä lähtien. Talli kertoi tuolloin, että Carlos Sainz ottaa hänen paikkansa ja ajaa jatkossa Charles Leclercin tallitoverina.

Vettelin tallikaverina Aston Martinilla ajaa Lance Stroll, jonka isä, miljardööri Lawrence Stroll on tallin omistaja. Saksalaiselle tilaa joutui tekemään Sergio Perez, joka kertoi lähdöstään keskiviikkona.

Ferrarilla vuodesta 2015 lähtien ajanut Vettel on yksi F1-historian menestyneimmistä kuljettajista. Hän voitti neljä peräkkäistä maailmanmestaruutta 2010–13 Red Bullin väreissä. GP-voittoja Vettelillä on 53 ja paalupaikkoja 57.