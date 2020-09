Pettynyttä Sebastian Vetteliä eivät Ferrarin murheet kiinnosta – ”Se ei ole enää minun ongelmani”

Ferrarille povataan vaikeita aikoja myös jatkossa. Sebastian Vetteliä harmittaa lähinnä tallin työntekijöiden puolesta.

Formula 1 -sarjan jättiläinen Ferrari valmistautuu historiansa 1000. F1-kisaan ankeissa tunnelmissa. Kilpa-auton vauhti on surkeaa, ja edessä on toinen esiintyminen kotimaaperällä vailla toivoa suurmenestyksestä.

Monzassa Italian GP:ssä molemmat Ferrarit keskeyttivät. Charles Leclercin kisa päättyi pelottavaan ulosajoon, Sebastian Vettelin kisan pilasivat tekniikkamurheet. Alla oli surkea kilpailu Belgiassa. Nyt matka jatkuu Toscanan GP.hen Mugellon radalle.

Leclerc otti kauden alkupuolella kaksi palkintopallisijaa, mutta Ferrarin vauhti on hyytynyt täysin kauden edetessä.

Saksalaiskanava RTL haastatteli Vetteliä ja kysyi, olisiko nyt aika etsiä joku vastuullinen tallin onnettomaan tilanteeseen.

– Tämä homma on jo taputeltu. Meillä tulee olemaan vaikeaa koko loppukauden ajan. Mitä ensi vuoteen tulee, se ei ole enää minun ongelmani, Vettel latasi.

Vettel sai tietää toukokuussa, ettei Ferrari aio tarjota hänelle jatkosopimusta. Tilalle tulee Carlos Sainz McLarenilta, joka Monzan kakkossijansa ja Ferrarin kärsimysten jälkeen saattaa alitajuisesti miettiä, että mihinköhän oikein kätensä löi. Vettelillä on puhdas bisnesajattelu päällä.

– Talli valitsi mennä eri suuntaan kohdallani. Yritän tehdä parhaani vuoden loppuun asti. Se ei tietysti ole helppoa, kun asiat menevät tällä tavalla…

Saksalaiskuljettaja on yhdistetty moneen eri talliin sen jälkeen kun tieto hänen lähdöstään Ferrarilta selvisi. Kuitenkin lopulta Red Bull, McLaren, Mercedes ja Renault ovat jokainen vuorollaan julkistaneet kuljettajalistan, johon Vettel ei kuulu. Vahvimmin nelinkertainen maailmanmestari on yhdistetty Racing Pointiin – jolla silläkin on ensi kauden kuljettajat sopimuksen alla.

Vaikka Vettel on selvästi pettynyt kohtalostaan ja lähtöpasseistaan, hän ei kanna kaunaa tallin työntekijöille.

– Töitä on edessä aivan valtavasti. Minä en ole se, joka joutuu taistelemaan tieni tästä läpi, vaan tallin kundien on tehtävä se. Heidän tilanteensa saattaa olla näistä se huonompi. Tällä hetkellä turpaan tulee ja kunnolla, syystäkin, mutta meidän on selvittävä tästä.

Vettel on kuljettajien MM-pisteissä vasta sijalla 13. Ferrari on valmistajien MM-sarjassa vasta kuudentena, ja esimerkiksi kolmossijakin alkaa jo karata.