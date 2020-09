Kimi Räikkönen aikoo lunastaa vaimolleen antamansa lupauksen uran päätyttyä: ”Hän odottaa yhä”

Kimi Räikkönen kertoi italialaismedialle, että F1 on yhä hauskaa.

Kimi Räikkönen kertoi italialaisen Gazzetta dello Sportin haastattelussa, että päätöstä pitkän ja komean F1-uran jatkosta saadaan odottaa vielä ainakin jonkin aikaa.

– En ole ajatellut sitä, en tiedä milloin lopetan, Räikkönen sanoi Italian GP-viikonloppuna italialaismedialle grandprix-sivuston mukaan.

Formula ykkösten ikäkuningas suostui kuitenkin jo hiukan avaamaan, mitä aikoo tehdä sen jälkeen, kun ajohaalarit lyödään lopullisesti naulaan. Suunnitelmissa on laatuaikaa Robin-pojan kanssa kartingradalla ja pitkäaikaisen lupauksen lunastaminen ajotaiturin vaimolle Minttu Räikköselle.

– Kun lopetan, vietän aikaa perheeni kanssa. En tiedä harrastanko kilpa-ajoa jossain muussa luokassa, mutta ajan varmasti kartingia poikani kanssa. Ja vien vaimoni häämatkalle – sanoin hänelle aina, että teen sen kun lopetan, ja hän odottaa yhä, Räikkönen sanoi.

Räikkösen alkukausi Alfa Romeolla sujui todella vaisusti, mutta viimeisimmissä kisoissa italialaistallin vauhti on ollut hitusen parempaa.

– Joskus on enemmän vaikeaa, joskus vähemmän, mutta sellaista kilvanajo on ja se täytyy vain hyväksyä. Ei voi ajatella, että on vain hyviä aikoja. Pidän kilvanajosta ja on hauskaa yrittää parantaa. Tietenkin haluaisimme olla parempia, mutta emme anna periksi, Räikkönen pohti Italiassa.

Monzassa vuoden 2007 maailmanmestari pääsi pitkästä aikaa kokemaan, miltä tuntuu ajaa F1-kilpailun kärkipäässä. Kaksi perättäistä turva-autohässäkkää nosti suomalaisen dramaattisessa kilpailussa uusintalähdön jälkeen parhaimmillaan toiseksi.

Alfa Romeon surkea suoravauhti ei kuitenkaan jättänyt suomalaiselle mahdollisuuksia puolustaa asemiaan, ja kauden avauspisteet jäivät yhä haaveeksi.

Räikkösen F1-ura alkoi Sauberin ratissa vuonna 2001. Alfa Romeolla hän ajaa nyt toista kauttaan.