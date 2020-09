F1-jättiyllättäjä Pierre Gaslyn suomalaiselta valmentajalta Pyry Salmelalta tunteikas viesti – ”Älkää koskaan antako periksi”

Yksi Pierre Gaslyn läheisimmistä tukijoista tulee Suomesta.

Ensimmäinen ranskalainen voittaja 24 vuoteen. Ensimmäinen voittaja sitten Lotuksen Kimi Räikkösen Melbournessa 2013, joka ei ajanut Mercedeksellä, Ferrarilla tai Red Bullilla.

Ja ennen kaikkea: Pierre Gasly nousi sunnuntaina GP-voittajaksi AlphaTaurilla, Red Bullin kakkostiimin väreissä. Sinne hän sai alennuksen kesken viime kauden, kun hänen tuloksensa Red Bullilla eivät tyydyttäneet tallin pomoja Christian Horneria ja Helmut Markoa.

Gasly ei murtunut. Hän on osoittanut henkistä kovuutta ja ajanut pudotuksestaan lähtien erinomaisia kisoja. Tällä kaudella hän on ollut selvästi vahvempi kuin tallikaverinsa Daniil Kvjat, joka hänkin on kokenut saman kohtalon Red Bullin kovissa kourissa.

Yksi Gaslyn tärkeistä tukijoista, kuntovalmentaja Pyry Salmela tunnelmoi voittoa Instagramissa. Hän kiitteli erityisestä päivästä, joka on tähänastinen kruunu Gaslyn vuoristoradan lailla edenneelle uralle.

– Nautimme tänään tästä hetkestä, mutta pian palaamme arkeen. Työ jatkuu! Salmela kirjoitti.

– Voin sanoa kaikille meidän tarinamme pohjalta: älkää koskaan antako periksi, koska mekään emme ikinä antaneet!

Gaslyn elämän viimeisen 1,5 vuoden rankin paikka ei varmastikaan ollut Red Bullilta saatu alennus, vaan hänen rakkaan lapsuudenystävänsä Anthoine Hubertin poismeno.

Hubert menehtyi reilu vuosi sitten Belgian Span F2-kisassa saamiinsa vammoihin.

Pyry Salmela ja Pierre Gasly kuvattuna elokuun puolivälissä Barcelonassa.­