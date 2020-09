Valtteri Bottas pohti surkeaa avauskierrostaan: ”Tosi oudolta se tuntui”

Valtteri Bottaksen alkukausi on ollut tutun kaltainen.

Valtteri Bottaksen, 31, kausi 2020 formula ykkösten MM-sarjassa on noudattanut kaavaa, joka on monella tapaa tuttu edelliskausilta.

Suomalainen ajoi heinäkuun avaus-GP:ssä Itävallassa komeasti voittoon ja nousi MM-kärkeen. Sen jälkeen on ajettu seitsemän kisaa, joista hän ei ole voittanut ainuttakaan. Kakkossijojakin on sarjan parhaalla autolla eli Mercedeksellä plakkarissa vain kaksi.

– Alkoi hyvin. Yksi hyvä kisa oli, Bottas hymähti Ilta-Sanomille sunnuntaina Italian GP:n jälkeen.

– Sen jälkeen on ollut kaikenlaista. En voi sanoa mitään yksittäistä selvää syytä, sillä aina on ollut eri syyt, miksi en ole voittanut ja kaikki ei ole osunut nappiin. Kausi on kuitenkin yhä kesken. Koetan pitää ajatukseni positiivisena ja mennä niin sanotusti eteenpäin.

Miten hoidat itseäsi tutussa tilanteessa?

– Tuttu tilanne tosiaan. Uran aikana on aina tullut pettymyksiä, mutta ei siinä auta alkaa ruoskimaan itseään liikaa. Pitää olla itsekriittinen ja pyrkiä korjaamaan ongelmat sekä oppia virheistä. Sen enempää on turha stressata. Tilanne on taas tämä, ja tässä jahdataan ihmettä. Muuten minulla on hyvä fiilis. Vauhti on hyvää, mutta se on vain niin pienestä kiinni, että kaikki loksahtaa kohdalleen ja hommat menevät nappiin.

Sunnuntain Italian GP:hen Bottas lähti eturivistä, toisesta lähtöruudusta. Hän putosi kuitenkin ensimmäisellä kierroksella kuudenneksi.

Jo lähtö viivalta oli huono. Bottas selitti sen johtuneen tallin tekemistä muutoksista lähtöharjoituksissa.

– Se on vähän häirinnyt kunnon lähtöjäkin. Meinasi melkein käydä kuten Unkarissa, Bottas sanoi viitaten Hungaroringin starttiin, jossa hän nytkäytti autoaan juuri ennen lähtövalojen sammumista ja putosi anti stall -järjestelmän mentyä päälle useita sijoituksia.

Huonon lähdön jälkeen koko avauskierros oli surkea.

– Tunsin kaksi osumaa. Ensimmäisen toisessa mutkassa ja toisen viitosmutkassa.

Bottas luuli jo kärsineensä rengasrikon mutkaan numero kahdeksan tultaessa.

– Sitten auto alkoi kuitenkin toimimaan ja oli ihan ok. En tiedä, osuinko johonkin vai oliko autossa jotain vialla, mutta tosi oudolta se tuntui. Avauskierros oli tosi sotkuinen.

Maalissa Bottas oli lopulta viides. Lewis Hamilton jäi seitsemänneksi, mutta MM-johdon kaventaminen kolmella pisteellä ei juuri lohduttanut suomalaista.

– Olisin ollut iloisempi tästä tuloksesta, jos johtaisin MM-sarjaa.