F1-sarjassa ei nähdä ensi vuonna ”kopio-Mersua”

Kohu Racing Pointin ”pinkistä Mercedeksestä” johti sääntömuutoksiin.

Kopiointi ja muiden matkiminen on ollut perinne formula 1:ssä jo vuosikymmenten ajan. Parhaita autoja on kopioitu aina, kun siihen on tullut mahdollisuus.

Nyt kopioinnille on lyöty ainakin jonkinlainen stoppi. Asiasta kertoo Racefans-sivusto.

Kun Racing Point esitteli uuden autonsa kaudelle 2020, näki kuuluisa sokea Reettakin, että autossa oli enemmän kuin vähän vaikutteita kauden 2019 Mercedeksestä.

Osittain tämä selittyy sillä, että mainitut tallit tekevät yhteistyötä. Joitain osia Racing Point hankkii suoraan Mersulta sääntöjen mukaisesti. Tallin auton jarrujen jäähdytysputket johtivat kuitenkin protestiin, josta seurasi 400 000 euron sakot sekä 15 MM-pisteen menetys.

Racing Point valitti tuomion kovuudesta, Ferrari puolestaan siitä, ettei tuomio ollut riittävän kova.

Tallit halusivat löytää ensi kaudeksi yhteisen sävelen sen suhteen, mitä saa kopioida ja mitä ei. Kaiken keskellä ovat säännöissä määritellyt lisensoidut komponentit, jotka jokaisen tallin tulee suunnitella itse.

Uusissa säännöissä kielletään ensi kaudesta lähtien tällaisten osien takaisinmallinnus mitenkään muuten kuin julkisesti saatavilla olevien tietojen kautta.

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka valokuvista saa ottaa mallia, niin valokuvia ei saa manipuloida esimerkiksi niin, että käytetään tietokoneohjelmia, jotka muuttavat 3D-valokuvista saatua dataa suunnittelukäyttöisiksi malleiksi.

Jos kahden auton osat muistuttavat liian voimakkaasti toisiaan, selvittää Kansainvälisen autourheiluliitto FIA:n neuvosto, onko osan suunnittelussa käytetty takaisinmallinnusta.

Säännöt astuvat voimaan takautuvasti koskemaan kaikkea suunnittelutyötä ennen vuotta 2021. Toisin sanoen kaikki tallien tähän saakka tekemä työ kohti kautta 2021 on sovelluttava uusiin sääntöihin.

Ainoa poikkeus ovat osat, jotka ovat olleet tallien autoissa kaudella 2019 tai kauden 2020 ensimmäisessä kisassa. Ne katsotaan uusissa säännöissä jokaisen tallin itse suunnitelemiksi.