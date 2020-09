Ferrarin ex-pomo puolustaa Sebastian Vetteliä – ”Muut eivät olisi pystyneet”

Luca di Montezemolon mukaan Ferrari ei ole saanut luotua kuljettajilleen ihanteellista ilmapiiriä.

Sebastian Vettel on ajanut Ferrarilla kaudesta 2015 lähtien. Meneillään oleva kausi jää hänen viimeisekseen italialaistallissa.­

Ferrarin entinen puheenjohtaja Luca di Montezemolo sanoo, että Ferrarin F1-talli on tällä kaudella itse aiheuttanut ongelmansa huonolla johtamisellaan.

Hän puolusteli tallissa ajavaa Sebastian Vetteliä, jonka kohtelu viimeisellä kaudellaan Ferrarin kuskina on herättänyt paljon keskustelua.

Tallin on väitetty laiminlyöneen Vetteliä ja iskeneen suurimmat paukut tallin toiseen kuskiin, Charles Leclerciin, joka jatkaa myös ensi kaudella. Vettelin ja Ferrarin väleissä on näkynyt turhautumista.

Di Montezemolon mukaan Vettel ei ole syypää Ferrarin vaikeuksiin.

– Hän (Vettel) ei ole koskaan aiheuttanut mitään ongelmia. Hän on aina tehnyt tiimityötä. Lisäksi hän on voittanut monia kilpailuita, joita muut eivät olisi pystyneet voittamaan. Siksi en ole tyytyväinen siihen, miten Vetteliä on kohdeltu, di Montezemolo sanoi Fox Sportsin mukaan.

Urallaan vahvana F1-vaikuttajana tutuksi tullut di Montezemolo muistutti, että kuskit tarvitsevat aina tukea ja hyvää ilmapiiriä talliin menestyäkseen maksimaalisesti.

– Näin kävi Michaelin (Schumacherin) kanssa Jean Todtin aikana, ja itse tein samoin Niki Laudan kanssa.

Schumacher ajoi Ferrarilla 1996–2006 voittaen sinä aikana viisi maailmanmestaruutta. Lauda puolestaan työskenteli Ferrarin kilpa-ajajana 1974–77 ja voitti punaisella autolla maailmanmestaruuden kahdesti.

Sebastian Vettel ajoi Span osakilpailussa viime viikonloppuna sijalle 13.­

Di Montezemolon mielestä Ferrari on maksanut hintaa moottoriuudistuksestaan ja henkilöstövalinnoistaan.

Hän mainitsi erityisen suureksi virheeksi teknisen johtajan James Allisonin päästämisen pois Ferrarin tiimistä. Allison siirtyi myöhemmin Mercedeksen leipiin.

Vettel, 33, ajaa Ferrarilla viimeistä kauttaan. Hän on kerännyt kaudella yhteensä vain 16 pistettä seitsemästä osakilpailusta. Urallaan neljä maailmanmestaruutta Red Bullin kuskina voittanut saksalainen on kuljettajien tämän kauden MM-sarjassa vasta sijalla 13.

Ferrarin ykköskuskilla Leclercillä on 45 pistettä, mikä oikeuttaa viidenteen sijaan.

Valmistajien MM-sarjassa Ferrari on viidentenä.

Viimeisin Ferrarilla maailmanmestariksi ajanut F1-kuljettaja on edelleen Kimi Räikkönen (2007).

Kausi 2020 jatkuu tänä viikonloppuna Monzan osakilpailulla.