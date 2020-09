Ferrarin pomolta karua puhetta tallin tilanteesta

Ferrarin tallipomo Mattia Binotto antoi poikkeuksellisen apean arvion autojensa menestysmahdollisuuksista.

Ferrarin F1-tallilta voi mennä vuosia ennen kuin se on jälleen voittovireessä. Näin lohduttoman arvion antoi italialaistallin pomo Mattia Binotto autoistaan Autosport-lehdessä.

Tällä kaudella maineikas Ferrari on tarponut syvällä suossa. Belgian GP-kilpailussa italialaistallin kuljettajat Sebastian Vettel ja Charles Leclerc olivat vasta sijoilla 13 ja 14.

Ferrari yrittää löytää vastauksia surkeaan vauhtiinsa, mutta tallipäällikkö Binotton mukaan punaisten autojen fanien täytyy odottaa vielä pitkään ennen kuin voitot ovat mahdollisia.

– Siihen menee aina useita vuosia, että päästään positiiviseen voittavaan kierteeseen. Kärsivällisyyttä ja vakautta tarvitaan, Binotto pohti Autosportin mukaan.

Ferrarin haaveita roimasta vauhdin parantamisesta jarruttavat nykyautojen kehitystä koskevat rajoitukset sekä F1-sarjassa rahankäytöstä sovitut suuntaviivat.

Binotto myöntääkin, että Ferrarin asialistan kärkipäässä on jo kauteen 2022 valmistautuminen. Kaudeksi 2022 F1-autoihin tulee sääntömuutoksia, joiden myötä Ferrari voisi jälleen päästä mukaan kärkikahinoihin.

– Moottorinkehitys on jäädytetty tältä kaudelta, joten sen suhteen emme voi nyt tehdä mitään. Kehitämme moottoria ensi kaudeksi, ja se on edistynyt hyvin dynamometri-mittauslaitteessa.

– Auton kehittämisessä on joitain rajoituksia, joten mikä on suunnitelmamme? Pääsuunnitelmamme on keskittyä seuraaviin kausiin – ei pelkästään ensi kauteen vaan ilman muuta myös kauteen 2022, Binotto tuumi.